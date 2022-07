"Người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Tôi thấy mình có duyên, có phúc khi xuất hiện đúng thời điểm để cứu những ngư dân không may gặp nạn trên biển" - ông Trần Văn Nam (48 tuổi; trú thôn An Trân, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bày tỏ.



Ông Trần Văn Nam được nhiều người gọi là vị "cứu tinh" trên biển bởi nhiều lần cứu người gặp nạn

Một mình cứu 5 ngư dân

Mới đây, ông Nam đã cứu sống 5 ngư dân tàu cá Quảng Ngãi bị một tàu hàng đâm chìm trên biển. Thoát nạn, những ngư dân này ôm chặt ông mà khóc, cảm ơn vị "cứu tinh" đã kéo họ ra khỏi "thần chết" giữa biển đêm.

Chủ tàu cá kiêm thuyền trưởng tàu QNg 91426 TS Trần Văn Công (47 tuổi; trú TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cho hay ngày 4-6, ông cùng 7 ngư dân xuất bến từ Trạm Kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi ra vùng biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đánh bắt. Chuyến đi mới được 2 hôm thì xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng: một tàu hàng bất ngờ tông chìm tàu cá trong đêm.

Lúc đó khoảng 3 giờ 30 phút sáng 6-6, các ngư dân đang say ngủ sau một ngày đánh bắt mệt nhoài, còn thuyền trưởng Công đang kiểm tra dưới khoang máy. Đang thả trôi thì bất ngờ bị một tàu hàng tông mạnh, tàu QNg 91426 TS chìm xuống biển. Các ngư dân đang ngủ không kịp phản ứng, 3 người tử vong sau đó.

"Tôi cùng 4 người khác quờ quạng mãi mới thoát ra khỏi con tàu đắm, ôm can nhựa đênh đênh giữa biển đêm. Lúc thoát ra khỏi con tàu, tôi quờ tay thấy 2 ngư dân đã chết nên cố níu để thi thể không bị trôi đi" - ông Công kể lại khoảnh khắc kinh hoàng.

Những ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi được ông Trần Văn Nam cứu sống, đưa lên chiếc ghe nhỏ của mình

5 người sống cùng 2 thi thể, bám vào những chiếc can nhựa lênh đênh giữa biển đêm. Họ cố sức bám trụ, miệng khấn cầu ngôi sao may mắn chiếu mạng, có người tới cứu giúp. Suốt hơn 2 giờ cố bám trụ, lại uống rất nhiều nước do tai nạn bất ngờ, toàn thân rã rời tưởng không thể chống chịu nổi thì họ thấy thấp thoáng một chiếc ghe cách đó khoảng vài trăm mét. Những ngư dân tàu bị nạn cố hết sức kêu to để có người đến cứu.

Vừa ra đến biển, buông mẻ lưới đầu thì ông Trần Văn Nam nghe loáng thoáng tiếng ai đó kêu cứu. Người đàn ông ngưng việc thả lưới ngước lên, cố quan sát thì thấy những đốm đen cách chỗ mình khoảng 300 m nên cho ghe chạy lại.

"Đến gần, tôi thấy những cánh tay chới với giơ lên, ai nấy đang ôm can nhựa, vừa khóc vừa kêu cứu. Tôi trấn an họ bình tĩnh và đưa ghe tới, cố sức đưa từng người lên" - ông Nam nhớ lại.

Bình tĩnh trở lại, các ngư dân kể rằng lúc nửa đêm, khi tàu cá thả trôi thì bị một chiếc tàu hàng tông chìm. Trong số 8 ngư dân thì 2 người đã chết, một người vẫn còn mất tích. Ông Nam gọi điện báo chính quyền tới hỗ trợ. Khoảng 3 giờ sau, tàu của Đồn Biên phòng Cửa Đại có mặt tại hiện trường. Ông Nam bàn giao các ngư dân lên tàu, sau đó tiếp tục ở lại tìm kiếm người mất tích. Khoảng 30 phút sau, thi thể cuối cùng được ông tìm thấy.

Dù cứu sống 5 người nhưng ông Nam vẫn không thôi ám ảnh khi chứng kiến cảnh ngư dân chới với. "Nếu tôi đi biển sớm hơn, nếu có mặt sớm hơn, biết đâu đã cứu thêm được ai đó…" - ông tâm sự.

Ông Trần Văn Nam và các ngư dân được ông cứu sống. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ông bí thư chi bộ tốt bụng

Câu chuyện ông bí thư chi bộ cứu người khiến cả làng râm ran. Họ không bất ngờ trước hành động dũng cảm cứu người mà càng thêm tự hào về người con làng biển An Trân, bởi trước đó ông Nam từng là ân nhân của rất nhiều người gặp nạn trên biển.

Hay tin ông Nam cứu 5 ngư dân tàu gặp nạn được khen thưởng, ông Nguyễn Công Vang (trú thôn An Trân) và nhiều người hàng xóm đến nhà chúc mừng. Ông Vang cho biết ông Nam được dân làng yêu mến, tin tưởng bởi bản tính thật thà và thường xuyên giúp người, luôn nghĩ cách làm tốt cho thôn xóm.

Nhiều năm trước, khi còn là công an xã, ông Nam đứng ra vận động người dân cùng xây dựng thôn văn hóa không có tệ nạn 5 năm liền, được các cấp tặng bằng khen. Năm 2019, sau khi tách thôn, ông Nam đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ thôn An Trân. Ngoài việc duy trì tổ tự quản không tệ nạn, ông còn vận động nhà hảo tâm cùng người dân chung tay đóng góp lắp đèn thắp sáng đường quê, làm đường bê-tông nối tuyến đường thôn thông ra biển.

"Nhà ai khó khăn hay có việc gì cần giúp, ông Nam cũng hết lòng. Ông ấy tốt bụng, nhiệt tình nên trong làng ai cũng yêu mến, tin tưởng, do vậy khi vận động hoạt động gì cũng được mọi người hưởng ứng" - ông Vang cảm kích.

Ông Nam chỉ cười hiền, nói rằng đó là những việc nên làm. "Cũng không có gì to tát cả. Thấy người gặp nạn thì ai cũng muốn ra tay cứu giúp thôi" - ông nói.

Lãnh đạo xã Bình Hải cũng đã trực tiếp đến nhà tặng quà động viên, tuyên dương hành động cứu người của ông Nam. Theo ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch UBND xã Bình Hải, hành động một mình cứu 5 ngư dân giữa biển đêm của ông Nam rất đáng tuyên dương, lan tỏa về một hành động đẹp.

"Ông Nam cũng là nhân tố điển hình tiên tiến của địa phương về mọi mặt. Nghề chính của ông là đi biển và ông đã cứu rất nhiều người gặp nạn. Đó là một hành động đẹp, đáng tuyên dương" - ông Châu nhìn nhận.

Trước hành động dũng cảm một mình cứu 5 ngư dân tàu bị lật, ngày 11-6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã tặng bằng khen cho ông Trần Văn Nam vì có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm cứu nạn ngư dân bị nạn trên vùng biển huyện Thăng Bình.

"Hành động dũng cảm cứu người của ông Trần Văn Nam rất đáng tuyên dương, là tấm gương người tốt việc tốt cần lan tỏa. Nghề đi biển rất nhiều vất vả, đôi khi có những rủi ro không lường được. Việc có những người dũng cảm và kỹ năng cứu một lúc nhiều ngư dân như ông Nam là rất quý" - ông Lê Trí Thanh nhận xét.

Bình tĩnh, cẩn trọng Do chỉ có một mình, chiếc ghe lại nhỏ nên ông Nam vừa cố sức kéo ngư dân gặp nạn lên vừa cố giữ thăng bằng để tất cả an toàn. Khi kéo được 3 người lên, ông hỏi thì biết còn 4 người khác cũng đang chờ cứu cách đó khoảng vài chục mét. Chiếc ghe nhỏ của ông trờ tới, tiếp tục cứu người. Giữa mênh mông biển đêm, 4 người, trong đó 2 người đã chết, đang cùng bám trên 2 chiếc can nhựa. Cẩn trọng kéo từng người lên ghe, ông Nam không ngừng khuyên họ bình tĩnh. Ngâm mình quá lâu dưới nước, những ngư dân tàu cá bị chìm lúc này lạnh run, chân không thể đứng vững, có người lên ghe thì nằm bất tỉnh. Ông Nam cởi chiếc áo của mình, lấy thêm chiếc áo mưa trên ghe đưa để họ mặc, xoa chân tay giúp cơ thể ấm lên...

Nhiều người ở thôn An Trân chưa quên chuyện ông Nam từng lao ra biển cứu 2 người bị sóng cuốn khi cào ốc ruốc hay bất chấp sóng lớn cứu nạn nhân rủi ro sẩy chân cách đây ít năm... Nhắc đến ông bí thư chi bộ thôn, ai cũng tự hào về một cán bộ tốt bụng, hay giúp người.





