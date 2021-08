Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngày 11-8 (tính từ 17 giờ ngày 10 đến 17 giờ ngày 11-8) ghi nhận 961 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 1.268 (giảm 35% so với ngày 10-8). Trong đó, đứng đầu toàn tỉnh là TP Dĩ An 618 ca, giảm 36% so ngày 10-8 (gồm 18 ca tại cơ sở y tế, 85 ca qua test nhanh PCR, trong khu phong tỏa 475 ca và sàng lọc trong cộng đồng 40 ca).

Đứng thứ hai là TP Thuận An với 191 ca, giảm 49% so ngày 10-8 (trong đó phát hiện tại cơ sở y tế là 99 ca, qua test nhanh PCR là 37 ca, trong khu phong tỏa là 52 ca và sàng lọc trong cộng đồng là 3 ca. Tương tự, thị xã Bến Cát là 147 ca, giảm 34%; thị xã Tân Uyên 68 ca, giảm 33%…

Trong khi TP Dĩ An, TP Thuận An và một số địa phương có số ca mắc Covid-19 giảm thì TP Thủ Dầu Một lại phát hiện 150 ca mắc Covid-19, tăng 46% so ngày 10-8 (trong đó phát hiện tại cơ sở y tế là 35 ca, qua test nhanh PCR 5 ca, sàng lọc cộng đồng là 5 ca và trong khu phong tỏa là 105 ca. Tương tự, huyện Phú Giáo là 31 ca, tăng 417 % so ngày 10-8; huyện Bắc Tân Uyên là 12 ca, tăng 140% so ngày 10-8.



Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, số ca Bộ Y tế đã công bố tại bản tin 6 giờ ngày 11-8 tỉnh Bình Dương có 936 ca mắc (bao gồm 629 ca chiều 10-8 và 307 ca sáng 11-8), cộng dồn là 32.787 ca. Dự kiến trong ngày 11-8, Bộ Y tế sẽ công bố tỉnh Bình Dương có 1.897 ca, cộng dồn là 33.748 ca; còn Sở Y tế Bình Dương công bố là 1.268 ca, cộng dồn là 33.748 ca. Như vậy, số công bố giữa Bộ Y tế và Sở Y tế Bình Dương tiếp tục không khớp nhau. Nguyên nhân do trong bản tin chiều 10-8, Bộ Y tế không công bố ca bệnh của tỉnh Bình Dương, mà cộng dồn vào kỳ công bố sáng 11-8.

Như vậy, tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 33.748 ca mắc Covid-19 (Trong đó: 4.009 ca phát hiện qua khám tại cơ sở y tế, 15.344 ca phát hiện trong khu cách ly, 7.920 ca phát hiện trong khu phong tỏa, 5.463 ca trong cộng đồng (chợ, khu không phong tỏa), 5 ca phát hiện tại chốt kiểm dịch). Lũy kế tại Bình Dương đã có 33.794 ca mắc Covid-19 (32 công dân Việt Nam về từ nước ngoài do Quân khu 7 điều tiết, 7 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, 33.754 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 1 ca nhập cảnh trái phép từ Campuchia).

Toàn tỉnh hiện có 1.197 khu vực phong tỏa với 97.640 người; 140 điểm cách ly tập trung với 19.437 người đang cách ly; 5.422 trường hợp F1 cách ly tại nhà và 887 trường hợp F0 cách ly tại nhà. Trong đó, tập trung tại TP Thuận An 32 cơ sở, TP Dĩ An 29 cơ sở và Tân Uyên 20 cơ sở…Tỉnh Bình Dương được Bộ Y tế phân bổ vắc-xin phòng Covid-19 với số lượng 544.060 liều (từ đợt 1 đến đợt 16). Trên cơ sở phân bổ của Bộ Y tế, Bình Dương đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm vắc-xin với năng lực hơn 100.000 liều/ngày.

Tính đến ngày 11-8, Bình Dương đã cơ bản hoàn thành việc tiêm số lượng vắc-xin nêu trên. Tuy nhiên, do công tác nhập dữ liệu lên Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 quốc gia chưa theo kịp tốc độ tiêm chủng nên dữ liệu trên Hệ thống chưa phản ánh đầy đủ tình hình thực tế. Hiện tỉnh đang tập trung đẩy mạnh công tác nhập dữ liệu, dự kiến sẽ hoàn thành đưa lên Hệ thống trong 2-3 ngày tới.

Trước đó, ngày 10-8, UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng xem xét phân bổ thêm 1 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 để tiêm cho người dân. Bởi với quy mô dân số hơn 2,6 triệu người, Bình Dương cần tiêm vắc-xin cho hơn 2 triệu người, trong đó ưu tiên các đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ và lực lượng lao động để bảo đảm duy trì sản xuất.