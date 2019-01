Dự án đường ngàn tỉ thi công dang dở

21/01/2019 07:15

Là dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An nhưng dự án đường nối TP Vinh - thị xã Cửa Lò và dự án đường 72 m có số vốn đầu tư hơn ngàn tỉ đồng sau nhiều năm triển khai vẫn còn dang dở. Thực tế trên gây ra nhiều hệ lụy đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc kéo dài cho người dân.



Dân không đồng ý mức đền bù

Dự án đường giao thông nối TP Vinh - thị xã Cửa Lò (giai đoạn 1) có tổng chiều dài 10,832 km (TP Vinh 3,4 km, huyện Nghi Lộc 4,8 km, thị xã Cửa Lò 2,6 km). Km0+00 là điểm giao với đường Trương Văn Lĩnh (xã Nghi Phú, TP Vinh), điểm cuối là Km10+832 giao với đường Bình Minh (thị xã Cửa Lò). Tổng mức đầu tư dự án 1.411 tỉ đồng; trong đó, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là 1.100 tỉ đồng và nguồn ngân sách địa phương là 311 tỉ đồng. Hiện nay, nguồn vốn bố trí là 981 tỉ đồng, đã giải ngân 934,384 tỉ đồng. Việc giải phóng mặt bằng (GPMB)của dự án bắt đầu triển khai từ năm 2012,. Tuy nhiên đến tháng 1-2019, theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An - đơn vị chủ đầu tư dự án, toàn tuyến đã giải phóng mặt bằng được 8,6 km vệt 9 m, còn lại 2,2 km đoạn đi qua TP Vinh bao gồm đất nông nghiệp 0,7 km, đất ở 1,4 km và 0,1 km đất mồ mả chưa giải phóng được.

Tuyến đường thuộc dự án đường 72 m từ ngã ba Quán Bàu đến đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Vinh sau 13 năm triển khai vẫn còn dang dở

Ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Nghi Phú, TP Vinh - cho biết việc giải phóng tuyến đường TP Vinh - thị xã Cửa Lò đoạn qua địa bàn xã chậm là do người dân không đồng tình với phương án bồi thường, cho rằng mức đền bù mà thành phố đưa ra là thấp vì những năm trước đây thu hồi 500 m2 đất nông nghiệp được đền bù 600-700 triệu đồng, nay chỉ đền bù 250 triệu đồng.

Chưa làm hết trách nhiệm

Cũng tại TP Vinh, dự án xây dựng đường 72 m nối Quốc lộ 1, đoạn từ ngã 3 Quán Bàu đến đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh do Ban Quản lý các dự án xây dựng dân dụng và kỹ thuật hạ tầng đô thị Nghệ An làm chủ đầu tư với số vốn 264 tỉ đồng. Dự án khởi công từ năm 2006. Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 1-2019, sau hơn 13 năm triển khai, theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường dài gần 1 km này vẫn chưa thể thông tuyến vì vướng GPMB. Cụ thể, theo báo cáo của các cơ quan chức năng TP Vinh thì tính đến tháng 1-2019, hiện còn 15 hộ (9 hộ thu hồi đất ở và 6 hộ thu hồi đất nông nghiệp) thuộc địa bàn xã Nghi Phú chưa thể GPMB do vướng về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ông Hà Thanh Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh, cho biết việc đền bù GPMB khó khăn do người dân không đồng ý với phương án đền bù, thành phố đã tổ chức rất nhiều cuộc họp, đối thoại với người dân nhưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm. Sắp tới, chúng tôi sẽ vào cuộc quyết liệt, cần thiết thì cưỡng chế để GPMB bàn giao cho đơn vị thi công.

Liên quan đến việc các dự án đường nối TP Vinh - thị xã Cửa Lò, dự án đường 72 m chậm triển khai kéo dài nhiều năm do không thể GPMB, tháng 1-2019, ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã đi kiểm tra thực tế các dự án này. Sau khi kiểm tra, phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã phê bình UBND TP Vinh chỉ đạo thực hiện công tác GPMB dự án chưa sâu sát, thiếu thống nhất. Cụ thể trong cách làm, cán bộ TP Vinh chưa quyết liệt, chưa làm hết trách nhiệm. Ông Điền cũng yêu cầu lãnh đạo TP phải chấn chỉnh; cần tổ chức cuộc làm việc với lãnh đạo các xã, phường và các ngành có liên quan để thống nhất cách làm, tập trung chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng bảo đảm tiến độ như đã cam kết.

Có mặt bằng sẽ thi công ngay Ông Nguyễn Hữu An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An, đơn vị chủ đầu tư dự án đường nối TP Vinh - thị xã Cửa Lò, cho biết dự án chậm là do vướng GPMB, đặc biệt là đoạn qua TP Vinh. Trong thời gian tới nếu được bàn giao mặt bằng, chúng tôi sẽ yêu cầu nhà thầu thi công ngay.





