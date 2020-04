Dự án xây dựng, mở rộng nút giao ngã tư Dầu Giây (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) do Bộ Giao thông Vận tải triển khai, Công ty CP BT 20 - Cửu Long làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 300 tỉ đồng. Dự án được khởi công vào đầu tháng 2-2017, theo dự kiến ban đầu sẽ hoàn thành vào tháng 3-2018. Tuy nhiên đến nay, mốc hoàn thành dự án vẫn chưa được xác định, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.



Ngổn ngang và lo lắng

Giữa tháng 4, chúng tôi trở lại khu vực dự án (góc Quốc lộ 1 - Quốc lộ 20 và Tỉnh lộ 769), trước mắt là cảnh ngổn ngang đến khó tin. Sau 3 năm, dự án gần như... vẫn như cũ, với "nửa cây cầu vượt" lòi ra chênh vênh. Cả khu vực được ngăn, đào bới, để vật tư lổn ngổn khắp nơi. Tại thời điểm có mặt, chúng tôi chứng kiến đủ loại phương tiện dồn thành hàng dài chen chúc bò qua khu vực. Mỗi hướng của quốc lộ, tỉnh lộ đều bị "chẻ" ra ngăn lại, xe cộ đi về phía nào cũng phải ì ạch mất khá nhiều thời gian mới thoát ra khỏi khu vực dự án đang rào chắn. Nhiều người đi xe máy và ôtô khi qua đây đã phải lúng túng lòng vòng không biết đi như thế nào để qua khỏi nút giao. Bên đường, các cửa hàng, cửa hiệu bám đầy bụi, phía trước nhà bị đào bới lâu ngày, các chủ tiệm lắc đầu ngán ngẩm. "Tai nạn chết người thường xảy ra, chưa kể mấy năm rồi do bị ảnh hưởng bởi dự án nên nhiều hộ dân buôn bán chỉ biết "ngậm đắng nuốt cay" - chị T., một chủ cửa hàng bán đồ gỗ tại đây, nói.

Việc ì ạch trong thi công dự án xây dựng, mở rộng nút giao ngã tư Dầu Giây vừa gây mất an toàn giao thông vừa ảnh hưởng đến việc làm ăn của người dân

Cầu vượt Dầu Giây là hạng mục chính của dự án xây dựng, mở rộng nút giao ngã tư Dầu Giây, theo kỳ vọng khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần hạn chế tai nạn giao thông cũng như ùn tắc xảy ra vào các ngày cao điểm, lễ, Tết. Theo đó, cầu được thiết kế dọc theo Quốc lộ 1, với 4 làn xe cơ giới. Phần nút giao được mở rộng cả trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 20; mở rộng một đoạn Quốc lộ 20 dài khoảng 1,5 km từ nút giao Dầu Giây về hướng tỉnh Lâm Đồng. Theo phương án ban đầu, đối với hạng mục cầu vượt Dầu Giây và mở rộng Quốc lộ 1 sẽ có 8 làn xe (cầu vượt có 4 làn xe, 2 tuyến hai bên cầu mỗi tuyến có 2 làn). Nhưng đến nay, theo tìm hiểu có thể quy mô dự án bị thu hẹp khiến hạng mục dọc theo tuyến Quốc lộ 1 này chỉ còn 4 làn.

"Dầu Giây vừa lên thị trấn, khu vực dự án cầu vượt Dầu Giây chính là khu vực trung tâm. Thế nhưng công trình làm mãi không xong khiến bà con nơi đây bức xúc lắm vì mất an toàn giao thông, làm ăn buôn bán ế ẩm. Chưa kể, nếu tính toán thu hẹp quy mô của chủ đầu tư được các cơ quan liên quan thông qua thì rõ ràng tới đây dự án sẽ hoàn thành theo kiểu "đầu voi đuôi chuột" thì khó mà đạt được mục đích ban đầu của dự án, bởi lượng phương tiện và xe cộ qua nút giao này mỗi ngày mỗi tăng" - ông Trần An, ngụ khu phố Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, lo lắng.

Cạn vốn?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc thực hiện dự án phải thu hồi hơn 9.000 m2 đất của 174 hộ dân. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa chuyển đủ kinh phí để chi trả bồi thường cho người dân. Phía huyện Thống Nhất cho hay hiện chủ đầu tư còn thiếu hơn 50 tỉ đồng tiền chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân theo phương án thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng mà huyện đã phê duyệt. Do đó, tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đã phản ánh với đại biểu Quốc hội các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông, an ninh trật tự, tiến độ dự án cầu vượt Dầu Giây cũng như liên tục kể khổ vì chậm nhận tiền giải phóng mặt bằng, gặp khó khăn trong buôn bán vì thi công kéo dài.

Thời gian qua, tại tỉnh Đồng Nai có nhiều dự án mà chủ đầu tư ì ạch, thậm chí được phê duyệt dự án rồi không triển khai. Trước tình trạng này, tỉnh chủ trương kiên quyết thu hồi. Tuy nhiên, có những dự án do cấp bộ quản lý, tỉnh không xử lý được và "chấp nhận" ảnh hưởng đến người dân địa phương. Riêng với dự án cầu vượt Dầu Giây, hiện lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng chưa thể biết được khi nào sẽ hoàn thành!

Liên quan dự án cầu vượt Dầu Giây, Bộ Giao thông Vận tải đã nhiều lần hối thúc phải đẩy nhanh tiến độ nhưng rồi dự án này vẫn thuộc vào hàng "siêu trễ hẹn". Theo Công ty CP BT 20 - Cửu Long, nguyên nhân khiến dự án liên tục bị trễ hẹn hoàn thành là do trước đây gặp vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, đến nay, khi người dân chấp nhận phương án đền bù thì chủ đầu tư lại gặp khó về nguồn vốn. Phía chủ đầu tư giải thích do số vốn này lấy từ nguồn hoàn thuế GTGT của dự án khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 do đơn vị này thực hiện và đã thực hiện xong, theo phương án tài chính đã được phê duyệt, tuy nhiên do Bộ Tài chính chưa chấp nhận phương án hoàn thuế nên chưa có vốn để chi trả tiền giải phóng mặt bằng.

Tại khu vực đang thi công xây dựng, mở rộng nút giao ngã tư Dầu Giây liên tục xảy ra những vụ tai nạn chết người. Đơn cử tối 13-4, một phụ nữ đi xe máy đã bị xe container kéo lê hơn trăm mét, tử vong tại chỗ. Trước đó, một nam thanh niên quê Khánh Hòa cũng tử nạn khi va chạm với xe tải ở khu vực trên.