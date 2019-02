Hoãn một loạt chuyến bay giữa Việt Nam-châu Âu do đóng cửa không phận Pakistan

27/02/2019 20:53

Theo thông báo của Cơ quan Hàng không dân dụng Pakistan, không phận Pakistan sẽ đóng cửa từ 14 giờ 30 ngày 27-2 (giờ Việt Nam), ảnh hưởng đến các hãng hàng không có đường bay qua không phận nước này.



Hành khách ở ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất

Tối ngày 27-2, Vietnam Airlines có 4 chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu dự kiến lùi thời gian khởi hành từ 3 đến 5 tiếng để điều chỉnh đường bay tránh không phận Pakistan, gồm: VN30 Frankfurt-TP HCM, VN18 Paris-Hà Nội, VN10 Paris-TP HCM và VN50 London-TP HCM. Chuyến bay VN31 từ TP HCM đi Franfurt tối 27-2 và các chuyến giữa Việt Nam - châu Âu khác trong những ngày tiếp theo cũng có thể bị ảnh hưởng. Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình và thông báo tới hành khách các thay đổi trong thời gian sớm nhất.

Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình chuyến bay trên website hoặc trang facebook chính thức của Hãng. Các hành khách bị ảnh hưởng trong trường hợp thay đổi thời gian khai thác sẽ được Vietnam Airlines hỗ trợ miễn phí hoàn, đổi vé hoặc đặt lại hành trình.

Đại diện Vietnam Airlines hành khách thông cảm do việc điều chỉnh đường bay tránh không phận Pakistan sẽ kéo dài thời gian bay của hành khách và làm phát sinh chi phí cho Hãng song là việc bất khả kháng do phải bảo đảm an toàn

Ngày Số hiệu Hành trình Thời gian khởi hành cũ Thời gian khởi hành mới 27/2/2019 VN30 Frankfurt – Tp.HCM 13:55 17:00 27/2/2019 VN18 Paris – Hà Nội 13:10 17:00 27/2/2019 VN10 Paris – Tp.HCM 13:35 17:00 27/2/2019 VN50 London – Tp.HCM 11:00 16:00

Tin-ảnh: D.Ngọc