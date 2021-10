Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu phát động hưởng ứng "Tháng hoạt động cao điểm vận động, chăm lo người nghèo" từ ngày 17-10 đến 18-11, trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở, phương tiện sinh kế và nhận đỡ đầu các sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19 trên địa bàn thành phố. Bà Tô Thị Bích Châu kêu gọi những tấm lòng, sự chung tay giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi, người yếu thế… có điều kiện sớm ổn định, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.



Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải và Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu nhận ủng hộ của một đơn vị

Tại buổi lễ, các cơ quan, doanh nghiệp đã ủng hộ công tác an sinh xã hội hơn 10 tỉ đồng; trao tặng 15.000 túi an sinh với tổng trị giá 4,5 tỉ đồng. Các cơ quan chức năng trao phương tiện làm ăn; đỡ đầu trẻ mồ côi do Covid-19, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… với tổng kinh phí đợt 1 là hơn 108 tỉ đồng.