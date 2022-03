Chiều 23-3, UBND tỉnh An Giang ra thông báo hủy giao kết hợp đồng và kết quả đấu giá tài sản tại khu mỏ cát trên sông Tiền (thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), giữa UBND tỉnh An Giang và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ T-S.Home (Công ty T-S.HOME).



Trước đó, vào 26-3-2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng đối với mỏ cát trên sông Tiền có diện tích 60,3ha. Giá khởi điểm chỉ 7,2 tỉ đồng, có 19 doanh nghiệp tham gia, đơn vị giành phần thắng là Công ty T-S.HOME (quận 7, TP HCM) với giá hơn 2.811 tỉ đồng.

Kết quả đấu giá mỏ cát hơn 2.811 tỉ đồng trên sông Tiền từng gây dư luận lớn tại An Giang

Sau khi trúng thầu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang yêu cầu Công ty T-S.HOME phải nộp 140 tỉ đồng trước khi được UBND tỉnh cấp giấy phép quyền khai thác khoáng sản. Đối với số tiền trúng đấu giá còn lại, công ty sẽ nộp trong 4 năm, mỗi năm nộp tạm tính hơn 667 tỉ đồng.

Tuy nhiên, nhiều tháng sau đó, phía đơn vị trúng thầu vẫn chưa chứng minh năng lực tài chính cũng như chưa nộp tiền trúng đấu giá lần đầu. Do vậy, ngành chức năng ở tỉnh An Giang đã ra thông báo lần 2 nhưng phía công ty lại đề xuất cho nộp lần đầu 50 tỉ đồng trước khi cấp phép khai thác, 90 tỉ đồng còn lại sẽ được nộp trong năm khai thác đầu tiên.

Trong trường hợp UBND tỉnh An Giang không chấp thuận đề xuất này thì công ty xin nhận lại tiền cọc sau khi trừ chi phí tổ chức đấu giá là hơn 700 triệu đồng.

Đến 12-2021, Công ty T-S.HOME có công văn về việc ngưng thực hiện thủ tục khai thác mỏ cát. Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và Công ty T-S.HOME thống nhất thỏa thuận hủy kết quả đấu giá tài sản theo quy định pháp luật. Riêng số tiền hơn 1 tỉ đồng của Công ty T-S.HOME đã đặt cọc khi tham gia đấu giá sẽ không được trả lại.