Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 năm nay, sản lượng vận chuyển qua sân bay quốc tế Nội Bài ghi nhận tăng cao so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đặc biệt sự tăng trưởng trở lại của các chuyến bay quốc tế.



Khách quốc tế qua sân bay Nội Bài đang tăng dần

Theo thống kê, ngày cao nhất đã có 186 lượt chuyến bay quốc tế, hơn 27 ngàn lượt khách đi và đến trên các chuyến bay quốc tế qua sân bay Nội Bài, đạt khoảng 75% so với cao điểm Tết 2020 (trước dịch COVID-19). Với việc dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt trên nhiều nước, xu hướng nới lỏng dần và đi đến gỡ bỏ các biện pháp phòng dịch khắt khe là tất yếu, tạo đà cho sự phục hồi của các chặng bay quốc tế.

Tại sân bay Nội Bài, hiện các đường bay kết nối khu vực châu Á được ghi nhận đông đúc như Hàn Quốc khoảng 3,5 ngàn lượt khách đi và đến mỗi ngày; Đài Loan (Trung Quốc) 3,3 ngàn lượt khách đi và đến mỗi ngày; Thái Lan 3,1 ngàn lượt khách đi và đến mỗi ngày và Nhật Bản khoảng 2,7 ngàn lượt khách đi và đến mỗi ngày.

Trong thời gian tới, khi Trung Quốc tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng dịch, tạo điều kiện nối lại hoạt động du lịch nước ngoài cho công dân Trung Quốc, lượng khách đi đến từ Trung Quốc và các vùng lãnh thổ chắc chắn sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết hết năm 2022 thị trường hàng không nội địa đã phục hồi hoàn toàn, có sự tăng trưởng cao so với giai đoạn năm 2019. Thị trường quốc tế đang dần dần hồi phục và dự báo sẽ đạt được mức như trước dịch COVID-19 (năm 2019) vào cuối năm 2023.

Dự báo, tổng thị trường vận tải hàng không Việt Nam năm 2023 đạt xấp xỉ 80 triệu khách và 1,44 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 45,4% về hành khách và 15% về hàng hóa so với năm 2022.

So với cùng thời điểm trước dịch COVID-19 (năm 2019) tăng xấp xỉ 1% về hành khách và 14,8% về hàng hóa.

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 45,5 triệu khách tăng 5% so với năm 2022 và tăng 22% so với năm 2019; vận chuyển 230 ngàn tấn hàng hóa tăng 55% so với năm 2022 và bằng 85% so với năm 2019.

Vận chuyển quốc tế đạt 34 triệu khách, bằng 3 lần so năm 2022 và 83,5% so với năm 2019; vận chuyển 1,23 triệu tấn hàng hóa tăng 10% so với năm 2022 và 22,4% so với năm 2019.

Cục Hàng không nhận định việc phục hồi thị trường hành khách trọng điểm khác của Việt Nam như Hàn Quốc, Nhật Bản chỉ diễn ra từ từ do các khó khăn nội tại (tâm lý e ngại dịch bệnh quay lại, kinh tế khó khăn, nên nhu cầu đi lại chủ yếu trong giai đoạn tới vẫn sẽ là khách công vụ, thương nhân, thăm thân và du học sinh. Trong giai đoạn ngắn hạn, thị trường hàng không Việt Nam-Trung Quốc chưa thể phục hồi như thời điểm trước dịch…