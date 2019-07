Liên quan đến vụ nam hành khách hạng thương gia bị "tố" sàm sỡ cô gái trẻ ngay trên máy bay đang gây xôn xao dư luận, chiều 30-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không Miền Bắc, cho biết hành khách là ông Vũ Anh Cường vẫn chưa đến làm việc với Cảng vụ.



Cục Hàng không chỉ ra điểm bất thường trong xử lý đối với khách thương gia gây rối trên máy bay

Theo ông Phương, hôm qua 29-7, cảng vụ đã gửi giấy mời ông Vũ Anh Cường đến làm việc tại trụ sở cảng vụ vào 15 giờ chiều nay 30-7 để trao đổi, làm rõ những vấn đề liên quan trên chuyến bay VN253. Tuy nhiên, chiều nay 30-7 ông Cường vẫn chưa đến làm việc theo đề nghị của Cảng vụ.

Cảng vụ sẽ gửi giấy mời lần 2 tới ông Vũ Anh Cường, thời gian ông Cường phải có mặt tại Cảng vụ hàng không miền Bắc để trao đổi, làm rõ về vụ việc là chiều 31-7.

Cảng vụ vẫn đang tiếp tục làm việc với các đơn vị, cá nhân liên quan nhằm làm rõ các nội dung liên quan trực tiếp đến hành vi của ông Vũ Anh Cường và trách nhiệm của các bên liên quan đến sự việc.

Ông Vũ Anh Cường, đại diện pháp luật công ty TNHH Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây, cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư thương mại dịch vụ Đất Lành, được xác định là hành khách hạng thương gia bị phi hành đoàn VN 253 khởi hành từ Hà Nội đi TP HCM chiều 26-7 từ chối phục vụ.

Theo báo cáo của đoàn tiếp viên, tiếp viên trưởng T.P.L. của Vietnam Airlines khẳng định nam hành khách gây rối vì "uống quá nhiều rượu", "có hành động sàm sỡ và sờ vào hành khách nữ trên chuyến bay" và "thậm chí sờ cả vào tôi". Hành khách trên chuyến bay sợ hãi và không thể thực hiện chuyến bay cùng hành khách đó.

Tuy nhiên, tối 28-7, ông Vũ Anh Cường cho biết đây chỉ là sự hiểu lầm. Hôm đó (26-7), khi lên máy bay muộn giờ, gần giờ cất cánh nên ông luống cuống bị vấp ngã, tay bám vào thành ghế, vô tình trượt vào người một nữ hành khách. Theo phản xạ tự nhiên, người phụ nữ khi thấy có người chạm vào thì bất ngờ phản ứng.

Trong khi đó, báo cáo của Cảng vụ hàng không miền Bắc gửi Cục Hàng không Việt Nam cho biết chiều 26-7, trực ban Cảng vụ Hàng không miền Bắc nhận được thông tin về 1 hành khách bị Hãng hàng không từ chối vận chuyển vì lý do say rượu. Khi viên chức trực giám sát của Cảng vụ di chuyển ra vị trí đỗ máy bay, máy bay đã đóng cửa và lực lượng An ninh hàng không phối hợp với Hãng hàng không áp tải hành khách vào nhà ga để khách ra về. Đến 17 giờ ngày 27-7, Cảng vụ mới nhận được biên bản vụ việc của Hãng hàng không Vietnam Airlines do Tiếp viên trưởng lập về vụ việc.

Cục Hàng không Việt Nam trong công văn hỏa tốc gửi Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Vietnam Airlines chỉ rõ việc xử lý hành khách gây rối này đã không tuân thủ theo quy trình xử lý hành khách gây rối theo quy định hiện hành. Hành khách Vũ Anh Cường chỉ bị từ chối vận chuyển mà không bị bất kỳ xử lý nào của cơ quan có thẩm quyền.

Đây là việc không tuân thủ pháp luật về đảm bảo an ninh, an toàn cho chuyến bay ưu tiên, từ khâu kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách bị mất khả năng làm chủ hành vi và quy trình xử lý hành khách gây rối theo quy định hiện hành.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Bắc phối hợp cùng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Vietnam Airlines tiến hành xác minh ngay các chi tiết của vụ việc, bắt đầu từ khâu làm thủ tục hàng không của hành khách Vũ Anh Cường.