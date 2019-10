Nhiều biện pháp để ngăn chặn

Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Pataya Việt Nam (KCN Trà Nóc, TP Cần Thơ) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho hơn 1.000 cán bộ, công nhân lao động của công ty về tác hại của sản phẩm nhựa sử dụng một lần đến môi trường, sức khỏe con người; yêu cầu các căng-tin phải dùng khay đựng cơm phần thay cho hộp xốp, sử dụng ly thủy tinh để uống nước thay ly nhựa, chai nhựa.

Tương tự, tại tỉnh Sóc Trăng, Ban Quản lý (BQL) các KCN trên địa bàn tỉnh liên tục tuyên truyền về phong trào chống rác thải nhựa đến các doanh nghiệp hoạt động tại KCN An Nghiệp. Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức của các doanh nghiệp trong vấn đề môi trường. Ông Hà Thế Vũ, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ môi trường KCN An Nghiệp, cho biết công ty cũng tích cực tham gia phong trào chống rác thải nhựa do BQL các KCN tỉnh Sóc Trăng tổ chức; đồng thời, có kế hoạch thay thế dần các vật dụng hằng ngày như túi ni-lông, chai nhựa, thùng xốp, góp phần bảo vệ môi trường.

Ông Đoàn Thanh Vũ, Phó trưởng BQL các KCN tỉnh Hậu Giang, cho rằng để phong trào chống rác thải nhựa đạt kết quả, ban thực hiện tuyên truyền, vận động bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất như không sử dụng ống hút nhựa khi uống nước giải khát, thay bằng các loại ống hút dễ phân hủy, thân thiện với môi trường.

Theo thống kê, mỗi ngày trên đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) có khoảng 180 tấn rác thải ra môi trường, trong đó thu gom được 120 tấn, còn lại vương vãi trong tự nhiên. Hiện Phú Quốc có 5 bãi rác tạm, trong đó có 2 bãi rác An Thới và Ông Lang (xã Cửa Dương) đã quá tải, rác chất như núi. Các bãi rác mới phát sinh như Hàm Ninh, Cửa Cạn, Suối Mây (xã Dương Tơ) thì gặp sự phản ứng của người dân. Trong khi đó, giữa tháng 9, Công ty CP Năng lượng tái tạo Toàn Cầu (chủ đầu tư nhà máy rác Phú Quốc) xin UBND tỉnh Kiên Giang cho nhà máy hoạt động trở lại sau một thời gian tạm ngưng để nâng cấp, sửa chữa, từ đầu tháng 8 đến giữa tháng 9, nhà máy hoạt động và đã xử lý được 15.000 tấn rác thải.

Trước tình trạng rác thải ngày càng quá tải, UBND huyện Phú Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp như: Chọn ngày thứ bảy tuần đầu của mỗi tháng làm "Ngày vì môi trường Phú Quốc"; triển khai kế hoạch hoạt động về rác thải nhựa trên địa bàn và nhiều hoạt động khác nhằm hạn chế rác thải nhựa.

Ông Lê Quang Minh, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quốc, cho biết qua hơn 4 tháng thực hiện "Ngày vì môi trường Phú Quốc", đã có nhiều cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình hưởng ứng. Trong 4 đợt ra quân có gần 30.000 lượt người tham gia, thu gom hơn 150 tấn rác thải. Từ đây, các điểm nóng về rác thải như sân bay Phú Quốc cũ, bãi biển Dinh Cậu, rạch Ông Trì đã được dọn dẹp và khai thông nhằm hạn chế tình trạng ngập lụt.

