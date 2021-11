Số ca mắc Covid-19 từng được kéo giảm xuống dưới 3.000 trường hợp/ngày (chính xác là 2.949 ca, vào ngày 12-10) - mức được xem là thấp nhất từ khi dừng việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi các tỉnh và thành phố trên cả nước, song những ngày gần đây lại gia tăng ở mức khá cao. Cụ thể, số liệu công bố ngày 12-11 là 8.982 ca, ngày 13-11 là 8.497 ca và ngày 14-11 là 8.176 ca.



Số ca mắc Covid-19 những ngày gần đây dù khá cao nhưng theo giới chuyên môn thì không quá đáng lo. Điều này đã được dự liệu khi cơ quan chức năng chuyển hướng tư duy, cách thức ứng phó với dịch bệnh từ "zero Covid" (không Covid) sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo tinh thần quản lý rủi ro và đẩy mạnh phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Cho dù số ca mắc Covid-19 ghi nhận mỗi ngày ở mức khá cao nhưng số ca trở nặng, nhất là số trường hợp phải nhập viện và tử vong, vẫn thấp hơn rất nhiều so với lúc cao điểm của đợt dịch thứ 4.

Tuy nhiên, hoàn toàn không phải vì thế mà có thể lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với suy nghĩ đã tiêm đủ vắc-xin rồi thì "lo gì", cứ "thoải mái", "thả cửa"... Vắc-xin chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải là điều kiện đủ để có thể ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch Covid-19. Chính vì thế, muốn khống chế được dịch Covid-19 để đẩy mạnh phục hồi kinh tế, điều rất quan trọng là quản lý được rủi ro, không cho dịch bệnh vượt tầm kiểm soát, nhất là số trường hợp trở nặng phải nhập viện và trường hợp tử vong.

Trong cuộc họp Chính phủ chuyên đề tháng 11-2021 vào chiều 13-11 để thảo luận dự thảo đề án Chiến lược tổng thể về phòng chống dịch Covid-19 và dự thảo đề án Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, sau khi nêu rõ sự đúng hướng và cần thiết của Nghị quyết 128, Thủ tướng Chính phủ đã cho rằng cần dần hình thành công thức, lý thuyết chống dịch.

Người đứng đầu Chính phủ đã nhấn mạnh tới 3 trụ cột phòng chống dịch. Đó là: cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, chặt nhất, thực hiện các biện pháp y tế, an sinh xã hội kịp thời, hiệu quả để giải tỏa cách ly nhanh nhất có thể; xét nghiệm thần tốc, khoa học, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh; điều trị tích cực từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở để người bệnh không chuyển nặng, giảm tử vong. Phương châm phòng chống dịch là 5K + vắc-xin, thuốc đặc hiệu + các biện pháp điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân + các biện pháp khác...

Quản lý được rủi ro, không để dịch vượt tầm kiểm soát trong mọi tình huống, đó là nền tảng vững chắc cho việc phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.