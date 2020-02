Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM cho hay đêm 23-2 đến rạng sáng 24-2, đơn vị này đã phối hợp với Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế giám sát, kiểm dịch đối với 575 hành khách trên 5 chuyến bay nhập cảnh từ Hàn Quốc. Tất cả hành khách đều phải làm tờ khai y tế lúc nhập cảnh.



Cách ly 80 hành khách từ Daegu

Qua đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM đã phát hiện 3 người nhập cảnh Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất từ Daegu - Hàn Quốc. Một trường hợp có biểu hiện ho, không sốt được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới lấy mẫu xét nghiệm. Hai trường hợp còn lại không có triệu chứng bệnh lý đường hô hấp đã được cách ly tại Bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi).

Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho biết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng đã cách ly 80 người trên một chuyến bay của Vietjet Air từ Daegu đến Đà Nẵng sáng 24-2. Thời gian cách ly là 14 ngày. Trong đó, 20 người quốc tịch Hàn Quốc, 2 người quốc tịch Thái Lan được cách ly tại Bệnh viện Phổi TP Đà Nẵng, 58 người Việt Nam được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (huyện Hòa Vang). Trong đó, một nam thanh niên Việt Nam đã bị sốt khi đi qua máy đo thân nhiệt được cách ly riêng để theo dõi. Theo bác sĩ Hồng, đây sẽ là chuyến bay cuối cùng từ Daegu về TP Đà Nẵng trong thời gian có dịch.

Ngành y tế TP Đà Nẵng tiến hành cách ly 80 người từ Daegu - Hàn Quốc Ảnh: BÍCH VÂN

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã triển khai việc thực hiện tờ khai y tế bắt buộc đối với tất cả hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Việt Nam từ 15 giờ ngày 23-2 tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh (sân bay Cam Ranh). "Trước nay, ngành y tế vẫn giám sát chặt các du khách đến Nha Trang. Các du khách Hàn Quốc hay bất kỳ du khách nào đều được Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế đo thân nhiệt từ xa, giám sát điều tra dịch tễ học để kiểm soát dịch bệnh kịp thời" - ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, khẳng định.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết dù hơn 30 ngày qua chưa có trường hợp thứ 2 nhiễm Covid-19 nhưng việc tăng cường phòng chống dịch vẫn là yêu cầu số 1. Tỉnh yêu cầu phải tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh ở sân bay, Sở Du lịch phối hợp với các cơ sở lưu trú phải làm tốt công tác quản lý, giám sát du khách.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), cho biết Hội An đang có khoảng 300 du khách đến từ Hàn Quốc lưu trú. Số khách này chủ yếu đến từ trước khi dịch bùng phát. Hiện các ngành chức năng đang theo dõi, hướng dẫn các du khách thực hiện giải pháp bảo đảm an toàn. Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho hay không có trường hợp khách Hàn Quốc, Nhật Bản nào thuộc diện nghi vấn nhiễm bệnh phải cách ly.

Cách ly người về từ vùng dịch

Tại cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ngày 24-2, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cho biết đến thời điểm này, 4 hãng hàng không của Việt Nam khai thác 14 đường bay đi đến Busan, Incheon, Jeolla Nam, Gangwon, Cheongwon-gu và Daegu (Hàn Quốc) với tổng tần suất 182 chuyến/tuần/chiều. Tám hãng hàng không Hàn Quốc khai thác 10 đường bay từ Busan, Incheon, Daegu và Jeolla Nam đi đến Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hà Nội và TP HCM với tổng tần suất 381 chuyến/tuần/chiều.

Hiện có 2 hãng hàng không đang khai thác đường bay Daegu - Đà Nẵng là Vietjet Air (7 chuyến/tuần/chiều), Tway Air (Hàn Quốc) 14 chuyến/tuần/chiều. Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, tất cả các hãng đều giảm khoảng 60% số lượng chuyến bay đến Daegu nói riêng và Hàn Quốc nói chung. Với khuyến cáo của chính quyền Hàn Quốc, người dân Daegu không nên ra ngoài trong 2 tuần tới, dự báo từ ngày 25-2 sẽ không có chuyến bay từ Daegu đến Việt Nam và ngược lại.

"Hiện nay, lo lắng nhất là người lao động Việt Nam ở Hàn Quốc, đang hỏi thông tin bao giờ dừng bay, để công dân sắp xếp về Việt Nam. Vì vậy, cần có giải pháp mạnh là những công dân nào từ vùng dịch về đều phải cách ly" - Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nói.

Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao tối 24-2 lưu ý đối với công dân Việt Nam đang có mặt tại Hàn Quốc, cần thực hiện nghiêm các khuyến cáo, hướng dẫn, đồng thời tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan chức năng Hàn Quốc; giữ bình tĩnh, chủ động bảo vệ bản thân…, đặc biệt hạn chế đi lại và không nên di chuyển ra khỏi Hàn Quốc nếu không thực sự cần thiết. Đối với những người trở về từ vùng có dịch của Hàn Quốc, các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ thực hiện việc kiểm tra y tế và cách ly 14 ngày theo quy định. Chính phủ Hàn Quốc sẽ miễn phí y tế đối với các trường hợp nhiễm bệnh (bao gồm cả công dân Việt Nam nếu có).