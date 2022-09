Điều tra, xác minh đường dây buôn người sang Campuchia

Liên quan đến công tác bảo hộ công dân, nhất là sau vụ việc giải cứu công dân Việt Nam bị lừa đảo bán sang Campuchia, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục An ninh mạng, công an địa phương, đặc biệt là những địa phương giáp Campuchia, phối hợp cùng bộ đội biên phòng điều tra, xác minh đường dây buôn người sang Campuchia.

Ông Nguyễn Minh Vũ, trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cho biết thời gian qua, Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các địa phương và các cơ quan chức năng của Campuchia xác minh thông tin, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. "Hiện không có số liệu chính xác số lượng người Việt Nam đang bị lừa bán sang Campuchia. Tuy nhiên, các cơ quan đại diện đã phối hợp cứu thoát và đưa khoảng 600 công dân về nước an toàn" - ông Vũ thông tin.