Trao bằng chứng nhận di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa

Sáng nay (1-4), tỉnh Phú Yên đã trọng thể kỷ niệm 410 năm hình thành và phát triển, 46 năm giải phóng tỉnh này và đón nhận bằng chứng nhận di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa.



Theo các cứ liệu lịch sử, hơn 400 năm trước, ngay sau Tết Nguyên đán năm 1597, những lưu dân người Việt đầu tiên từ vùng Thanh - Nghệ - Thuận - Quảng theo Phù nghĩa hầu Lương Văn Chánh vào khai khẩn, mở mang vùng đất trấn biên từ đèo Cù Mông đến đèo Cả, để sinh cơ lập nghiệp. Ngay từ buổi đầu, họ đã nhanh chóng hòa nhập với các cư dân bản địa, giúp đỡ nhau xây dựng cuộc sống và đối phó với thiên tai, thú dữ, quy dân lập ấp. Những tụ điểm dân cư được hình thành theo các thung lũng, triền núi thấp, vùng châu thổ sông Cái, sông Đà Rằng, sông Bàn Thạch cho đến vùng cao nguyên phía Tây gần với dãy Trường Sơn.

Con người Phú Yên cần cù và chịu khó (Ảnh do UBND Phú Yên cung cấp)

Từ những tụ điểm dân cư ban đầu này dần dần phát triển thành các làng, xã thuận hòa, đoàn kết. Đến đầu thế kỷ XVII, vùng đất trấn biên này đã trở nên trù phú, xóm làng đông đúc trải dài từ Cù Mông đến núi Đá Bia, là cơ sở để triều đình thành lập phủ Phú Yên với hai huyện Đồng Xuân và Tuy Hòa vào năm 1611. Địa danh Phú Yên và địa giới hành chính cấp tỉnh kéo dài cho đến nay.

Công cuộc khai khẩn, mở mang vùng đất Phú Yên thuở ban đầu gắn liền với tên tuổi danh nhân Lương Văn Chánh. Nhờ tiếp thu được những kinh nghiệm và bài học từ lịch sử của dân tộc nên tiền nhân Lương Văn Chánh đã lấy việc ổn định và phát triển đời sống nhân dân làm cơ sở chủ yếu cho sự phát triển của vùng đất trấn biên thời bấy giờ. Đó là tư tưởng "Dân an, quốc thái", một tư tưởng tiến bộ và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thành quả to lớn trong công cuộc chiêu mộ, di dân, lập ấp, khẩn hoang cho thấy, Phù nghĩa hầu Lương Văn Chánh là một con người gắn bó với đất nước, gắn bó với nhân dân, một người văn võ song toàn, một vị "Thành hoàng" trong trái tim của bao thế hệ người Phú Yên. Nhân dân Phú Yên mãi mãi tôn kính, hết lòng biết ơn và tưởng nhớ đến Phù nghĩa hầu Lương Văn Chánh.

Chiếu cói được làm nên bằng những bàn tay cần cù này (Ảnh do UBND Phú Yên cung cấp)

Trong diễn văn kỷ niệm 410 năm Phú Yên hình thành, phát triển và 46 năm giải phóng Phú Yên, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh đến khí phách kiên cường bất khuất của con người Phú Yên như câu nói "Ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục" (thà chết chứ không chịu sống nhục) của chí sĩ Lê Thành Phương trong phong trào Cần Vương trước khi lên đoạn đầu đài.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Phú Yên luôn anh dũng đứng lên cùng với nhân dân cả nước đấu tranh kiên cường bất khuất, quyết giành độc lập, tự do cho quê hương, đất nước. Nhiều cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra, nhiều phong trào cứu quốc đã ra đời, nhiều người con ưu tú đã hy sinh oanh liệt.

"Chúng ta mãi mãi biết ơn bao người mẹ, người chị vừa chiến đấu gan góc với kẻ thù, bằng tay không vẫn dũng cảm chặn xe tăng giặc, vừa lặng lẽ gạt nước mắt đưa tiễn hết chồng, rồi đến con ra đi chiến đấu mà không hẹn được ngày về" – ông Phạm Đại Dương nói.

Một góc TP Tuy Hòa chiều muộn (Ảnh: Lê Viễn Duy được UBND Phú Yên cung cấp)

Sau ngày giải phóng, cũng chính cái khí phách kiên cương và bất khuất ấy đã giúp con người Phú Yên vượt khó, vươn lên, cần cù lao động, chân chất, tình nghĩa thủy chung, tự lực tự cường để xây dựng được 1 Phú Yên như ngày hôm nay.

Cũng tại buổi lễ, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã trao bằng chứng nhận lịch sử quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa cho tỉnh Phú Yên. Thắng cảnh Gành Đá Đĩa - một danh thắng thiên nhiên độc đáo và được xem là "độc nhất vô nhị" ở nước ta. Gành Đá Đĩa có cấu trúc địa chất mang tính đặc thù với loại đá bazan được hình thành do quá trình phun trào núi lửa gặp các điều kiện thích hợp đã tạo thành đá dạng cột có mặt cắt hình ngũ giác, hình lục giác phân bố trên một diện tích tương đối rộng bên bờ biển xã An Ninh Đông, huyện Tuy An (Phú Yên). Bên cạnh giá trị về mặt địa chất, cảnh quan thiên nhiên độc đáo, danh thắng Gành Đá Đĩa còn có giá trị về đa dạng sinh học, lịch sử, văn hóa đặc trưng của cư dân vùng ven biển.

Gành Đá Đĩa (Ảnh: Lê Minh do UBND Phú Yên cung cấp)

"Đó chính là những điều kiện quan trọng để du lịch Phú Yên phát triển một cách bền vững" – ông Phạm Đại Dương nhấn mạnh.