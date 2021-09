Đại dịch Covid-19 bùng phát khiến nhiều người khó khăn, không có việc làm, không có thu nhập. Đầu tháng 7-2021, ông Lê Khiêm (50 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa - Tổng Giám đốc Công ty CP Thức ăn Chăn nuôi Pilmico Việt Nam, đóng tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đã tự nguyện trích 20% tổng thu nhập hằng tháng để mua rau, củ, quả ở Đồng Tháp vận chuyển về TP Biên Hòa hỗ trợ người dân quanh khu vực gia đình sinh sống.



Tương thân tương ái

Ngoài rau, củ, quả từ Đồng Tháp gửi về, bà Bùi Thị Liên Phương (vợ ông Khiêm) cũng trích một phần thu nhập của gia đình mua gạo, trứng gà, đường, nước tương, nước mắm… để hỗ trợ người dân.

Bà Phương tâm sự: "Xung quanh khu vực gia đình tôi sinh sống, có nhiều công nhân - lao động bị mất việc làm, giảm thu nhập nên có nhiều hoàn cảnh rất khó khăn. Với tinh thần tương thân tương ái, gia đình tôi mong muốn san sẻ phần nào với người dân, giúp họ cùng vượt qua đại dịch, sớm ổn định cuộc sống".

Với cách làm trên, hơn 2 tháng qua, hàng trăm hộ dân ở tổ 48, khu phố 11, phường Tân Phong đã nhiều lần nhận được quà từ gia đình bà Phương. Biết việc làm ý nghĩa ấy, nhiều gia đình trong tổ đã tự nguyện đóng góp thêm tiền và công sức phụ bà Phương vận chuyển, phân chia hàng hóa đến tận tay các hộ dân trong khu vực.

Chị Vũ Thị Lương (31 tuổi, trú tại khu phố 11, phường Tân Phong) - một trong những người nhận được nhiều hỗ trợ từ gia đình bà Phương thời gian qua, cho biết chồng chị làm thợ cơ khí đã bị ngưng việc làm vài tháng nay. Bản thân chị mới từ quê Nam Định vào Đồng Nai để xin việc nhưng dịch bệnh ập tới. Do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị gửi đứa con lớn 13 tuổi về quê với ông bà nhưng vừa qua đời do đuối nước. Chồng chị phải về quê lo hậu sự cho con chưa thể vào Đồng Nai được do dịch bệnh.

"Hiện tôi cùng con trai nhỏ 4 tuổi sống trong khu nhà trọ công nhân, được sự đùm bọc của gia đình chị Phương và mọi người. Tôi rất biết ơn và mong dịch bệnh sớm qua để xin việc làm kiếm tiền sinh sống, vì ở đây ai cũng khó khăn" - chị Lương bày tỏ.

Bà Bùi Thị Liên Phương (phải) tặng thực phẩm cho công nhân khu nhà trọ

Tiếp sức lực lượng tuyến đầu

Với mong muốn hỗ trợ các y - bác sĩ và bệnh nhân tại các bệnh viện (BV) dã chiến, cơ sở y tế điều trị bệnh nhân Covid-19 trong tỉnh, hơn 3 tháng qua, nhóm thiện nguyện "Yêu thương là sẻ chia" do bà Lương Quỳnh Trang, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế, làm trưởng nhóm đã không quản vất vả ngày đêm tiếp sức cùng họ.

Nhóm "Yêu thương là sẻ chia" được thành lập hơn 3 năm trước, gồm nhiều thành viên là cán bộ, nhân viên, đơn vị thuộc Sở Y tế và một số sở, ban, ngành trong tỉnh. Trước khi có dịch Covid-19, mỗi năm nhóm tổ chức 2 đợt thiện nguyện để giúp người nghèo, trẻ em khó khăn.

Đầu tháng 7-2021, nhóm tập trung cho việc hỗ trợ các BV dã chiến được thành lập như: mùng, mền, tủ lạnh, bình đun siêu tốc, giường xếp; các trang thiết bị y tế như: nhiệt kế, van ôxy, máy đo nồng độ ôxy trong máu, đồ bảo hộ, khẩu trang, găng tay, máy đo huyết áp... Ngoài ra, hằng tuần nhóm còn cung cấp 1.500 suất ăn cho nhân viên y tế tuyến đầu, bệnh nhân tại các cơ sở điều trị Covid-19.

Bà Lương Quỳnh Trang cho biết có thời điểm ở BV dã chiến số 8 (Trường ĐH An ninh Nhân dân cơ sở 2 đóng tại huyện Long Thành) xuất hiện nhiều kiến ba khoang, nhóm đã liên hệ với các nhà tài trợ gửi nhiều bình xịt muỗi, kiến, thuốc bôi giúp nhân viên y tế, bệnh nhân. "Mọi đề nghị hỗ trợ từ các BV dã chiến đều được nhóm ưu tiên đáp ứng nhanh, kịp thời. Đối với các BV có khu hồi sức tích cực dành cho bệnh nhân Covid-19 nặng, nhóm mua thêm tã, sữa dinh dưỡng cao để hỗ trợ cho bệnh nhân" - bà Trang nói.