Ngày 19-3, Thanh tra tỉnh Gia Lai nhận được báo cáo kết quả xử lý sai phạm của UBND huyện Chư Sê.

Theo đó, UBND huyện Chư Sê đã kiểm điểm rút kinh nghiệm với 4 tập thể của huyện gồm: lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản và Phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện.

Sáu cá nhân cũng bị kiểm điểm rút kinh nghiệm gồm ông Nguyễn Hồng Linh - Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Hữu Tâm – Phó chủ tịch UBND huyện, ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, ông Trần Minh Triều – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và 2 cá nhân khác.



Việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm này là theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai.



UBND huyện Chư Sê

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, cuối năm 2019, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã kết luận hàng loạt sai phạm xảy ra tại huyện Chư Sê như UBND huyện này cấp kinh phí cho quốc phòng, an ninh vượt dự toán HĐND huyện phê duyệt các năm 2016 và 2018 với số tiền tổng cộng 3,7 tỉ đồng.

Trong đó, cấp cho Công an huyện 2,5 tỉ đồng để lắp đặt camera. Từ năm 2017, UBND huyện Chư Sê đã cấp kinh phí 1,5 tỉ đồng để công an huyện lắp đặt 10 camera nhưng năm 2018 mới trình HĐND huyện ban hành nghị quyết cấp bổ sung kinh phí cho công an huyện.

Còn Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Sê chi sai hơn 446 triệu đồng. Trong đó, 2 năm 2016 và 2018, Văn phòng HĐND-UBND huyện đã chi tiếp khách từ nguồn kinh phí tự chủ và không tự chủ với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng nhưng hồ sơ thanh quyết toán không đầy đủ, nội dung, số lượng, định mức tiếp khách không đúng quy định. Sau khi xem xét, còn lại hơn 140 triệu đồng phải thu hồi…. Ngoài ra đơn vị này được cấp vượt dự toán chi thường xuyên gần 215 triệu đồng và chi tới 133 triệu đồng không có cơ sở, không đúng mục đích.



Ngoài ra, một số đơn vị khác trực thuộc UBND huyện Chư Sê cũng để xảy ra sai phạm tài chính nghiêm trọng như: Phòng Tài chính-Kế hoạch, UBND thị trấn Chư Sê, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện.