Chiều 7-11, thừa ủy quyền Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thượng tá Lâm Minh Hiểu, Phó Trưởng Công an huyện Phú Quốc đã trao bằng khen và tiền thưởng cho ông Phạm Văn Sĩ do có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thượng tá Lâm Minh Hiển, Phó Trưởng Công an huyện Phú Quốc tặng bằng khen cho ông Phạm Văn Sĩ

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 24-4, Công an huyện Phú Quốc phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt một băng nhóm tội phạm từ Bình Dương ra Phú Quốc. Quá trình truy bắt rất khó khăn, vì khi phát hiện công an các đối tượng bỏ chạy để thoát thân. Cùng lúc đó, ông Sĩ chở con trên đường đi học về và đã liều mình cùng các chiến sĩ công an đang rượt đuổi bắt được tội phạm này giao cho công an huyện để bàn giao cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý.

Thay mặt Công an huyện Phú Quốc, thượng tá Lâm Minh Hiển đánh giá cao tinh thần phòng chống tội phạm của ông Sĩ, mong muốn trong thời gian tới ông Sĩ hỗ trợ công an huyện hơn nữa để bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc.