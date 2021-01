Ngày 19-1, trả lời phóng viên Báo Người Lao Động tại buổi họp báo định kỳ quý 4 do UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bệnh nhân 1440 để điều tra về hành vi "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo chí quý 4

"Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bệnh nhân 1440 hiện đang được cách ly điều trị bệnh nên việc tiếp cận bệnh nhân này còn gặp nhiều khó khăn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xử lý vụ việc" - đại tá Mộng nói.

Theo bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, trong 11 lần xét nghiệm đầu, bệnh nhân 1440 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, đến lần thứ 12 thì có kết quả âm tính nhưng lần xét nghiệm thứ 13 lại tái dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 1440 đã tái dương tính trở lại

Như đã thông tin, bệnh nhân 1440 tên L.T.T (33 tuổi; ngụ xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) là trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở tại xã Khánh Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) vào 2 giờ sáng 24-12-2020, sau đó về nhà tại Vĩnh Long.

Ngay sau khi về đến gia đình, người nhà bệnh nhân đã thông báo ngay với công an địa phương để cách ly và lấy mẫu kịp thời tại Vĩnh Long.

Ngày 24-12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP HCM xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 26-12-2020 của Viện Pasteur TP HCM cho kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.