Tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-12, nhiều ý kiến cử tri đã gửi tới kỳ họp sự quan ngại về tình hình tội phạm nước ngoài đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh.



Nơm nớp nỗi lo

Theo số liệu của UBND tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm 2019 đến nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đã xử lý vi phạm hành chính 480 trường hợp người nước ngoài, với tổng số tiền gần 4,8 tỉ đồng. Tổng hợp số liệu giai đoạn 2015-2017, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt 830 trường hợp người nước ngoài với hơn 3,4 tỉ đồng. Chỉ riêng năm 2018 đã xử lý đến 423 trường hợp với số tiền xử phạt hơn 3 tỉ đồng (gần bằng tổng 3 năm trước). Đáng chú ý là tình trạng người Trung Quốc (TQ) đến địa bàn tỉnh thuê nhà, sử dụng mạng internet để đánh bạc xuyên quốc gia. Các đối tượng đánh bạc thường gắn với tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đánh nhau. Cơ quan công an đã phát hiện 3 vụ với 24 đối tượng đánh bạc trái phép (trong đó có 8 người TQ) và 1 đối tượng người TQ cầm đầu tổ chức đánh bạc...

Mới đây nhất, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng người TQ là Zhao Jun (SN 1986), Tian You Liang (SN 1991), Liu Li Xu (SN 1997) và Zhang Bo (SN1988) với tội danh "Giết người". Theo kết quả điều tra bước đầu, khuya 5-7, tại khu vực karaoke thuộc tòa nhà Nha Trang Center (TP Nha Trang), 1 người TQ tên Tan Xueke (SN 1994) mâu thuẫn với nhóm người của Zhao Jun nên bị nhóm này đánh hội đồng, chém chết tại chỗ. Các hung thủ ngay sau đó đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ. Trước đó, vào tháng 4, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các lực lượng chức năng đột kích, bắt hơn 70 người TQ có hành vi dùng công nghệ cao để lừa đảo. Nhóm người TQ này thuê hẳn một khách sạn 5 tầng trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Nha Trang), mạo danh nhà chức trách, liên lạc bằng điện thoại để khống chế, đe dọa, ép buộc người khác chuyển tiền vào tài khoản của chúng.

Tại tỉnh Lâm Đồng, tình trạng an ninh trật tự xã hội ngày càng phức tạp do sự lộng hành của các băng nhóm tội phạm là người nước ngoài. Ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, thừa nhận tình trạng tội phạm nước ngoài ngày càng hoạt động tinh vi, khi phát hiện thì đã gây ra thiệt hại rất lớn. Bên cạnh đó, nhiều vụ liên quan đến người nước ngoài; văn hóa, luật pháp không tương đồng nên lực lượng chức năng rất khó xử lý. Ngày 11-12 vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi họp ban an ninh để triển khai về vấn đề này. UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh và Công an TP Đà Lạt cùng các cơ quan chức năng của 12 huyện, thành phố vào cuộc. Bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho rằng ngành du lịch tỉnh hiện tăng cường liên kết chặt chẽ với lực lượng công an, khi có sự cố xảy ra sẽ thông báo ngay với bộ phận an ninh để kịp thời xử lý.

Bốn đối tượng người Trung Quốc bị bắt trong vụ án giết người xảy ra tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khuya 5-7. Ảnh: KỲ NAM

Kiểm soát bằng camera

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng vừa chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh du lịch, cư trú, tạm trú của khách du lịch nước ngoài để xử lý các vi phạm. UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết thời gian tới sẽ xem xét việc lắp đặt thêm camera trên các tuyến đường, khu phố để phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Mô hình camera an ninh hiện được triển khai mạnh ở TP Nha Trang, đã có 14 xã - phường được lắp đặt. Chỉ riêng với phường trung tâm TP là Lộc Thọ đã lắp 64 camera khắp các tuyến đường và phát hiện hàng chục vụ việc vi phạm pháp luật.

Thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết hiện công tác quản lý, xử lý đối với tình trạng người TQ đến Nha Trang vi phạm pháp luật như: đánh bạc qua mạng, cư trú không khai báo, thuê nhà để kinh doanh bất hợp pháp… đang rất phức tạp. Ngành công an quản lý rất chặt nên đã triệt phá một số vụ sử dụng thiết bị công nghệ cao để đánh bạc, vi phạm trật tự - an ninh…

Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an TP Nha Trang, cho rằng việc lực lượng chức năng hướng dẫn nhà nghỉ, khách sạn tổ chức đăng ký lưu trú qua mạng internet đã thuận tiện cho việc quản lý. Còn ở các nhà dân, theo luật vẫn được phép nhưng phải báo cáo cho công an phường - xã. Để tăng cường quản lý, Công an TP đã yêu cầu các xã bố trí công an viên phụ trách từng khu vực nhỏ để rà soát, kiểm tra, nếu có dấu hiệu bất thường phải báo cáo lên cấp trên để kịp thời xử lý.