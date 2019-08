Sáng 31-8, ông Võ Minh Tuấn, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang, cho biết cảng vụ đã cho phép các hãng tàu, phà từ Rạch Giá, Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại hoạt động bình thường từ chiều hôm trước.

Tàu cao tốc hoạt động trở lại, giúp hành khách ra vào đảo Phú Quốc thuận tiện hơn

Cũng theo ông Tuấn, dựa vào các bản tin thời tiết của chiều 30-8, thấy gió tại các vùng biển thuộc Kiên Giang đã giảm xuống còn cấp 3, cấp 4, nên cảng vụ đã cấp phép cho các hãng tàu cao tốc và các tàu thuyền đánh cá được hoạt động trở lại bình thường.

Ngày 30-8, chủ nhân nhiều khách sạn ở Phú Quốc đã… kêu trời vì lượng khách đã giảm hơn 50%, nhiều khách đi bằng tàu, phà đã phải hủy phòng. Nghe tin tàu, phà hoạt động trở lại, chủ nhân nhiều khách sạn đã vui mừng, hy vọng lượng khách đến Phú Quốc tăng mạnh hơn.

Anh Nguyễn Thành Tấn, một nhân viên lái xe taxi, cho biết anh thường xuyên đón khách ở bến tàu rồi chở về các khách sạn trên địa bàn huyện Phú Quốc. Hai ngày tàu không hoạt động, công việc kinh doanh ế ẩm, đến hôm nay thì có khách gọi đón ở bến tàu.

Không chỉ dịch vụ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vận tải vui mừng mà các loại hình dịch vụ khác như đi tàu câu, lặn biển ngắm san hô cũng có tín hiệu vui trở lại.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Quốc cũng đã ra thông báo gửi các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Phú Quốc thực hiện tốt việc bình ổn giá, niêm yết giá các dịc hvụ, thực hiện chính sách một giá với du lịch trong và ngoài nước; bố trí lực lượng, đủ cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm và điều kiện cần thiết phục vụ khách du lịch trong dịp lễ 2-9; duy trì và nâng cao chất lượng các trang thiết bị, phương tiện, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm du lịch, dịch vụ; bố trí đội ngũ nhân viên ân cần, niềm nở, phục vụ khách trong dịp lễ; có khẩu hiệu, băng- rôn trong các chương trình khuyến mãi và hưởng ứng các nội dung đảm bảo an toàn cho khách; giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường cảnh quan xanh, sạch đẹp; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và các biện pháp an toàn tính mạng cho du khách.