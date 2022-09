Ngày 8-9, bà Nguyễn Thị Thu (SN 1957, thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi ngôi nhà của bà bị sập đổ.



Thắp hương lên gian thờ tạ ơn ông bà phù hộ, bà Thu kể, căn nhà của bà được xây dựng cách đây 32 năm, thời gian qua xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Gia đình bà nhiều lần làm đơn xin được sửa chữa, xây nhà mới hoặc di dời đến nơi ở mới. Tuy nhiên, chính quyền địa phương không cho phép với lý do nằm trong vùng thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Chiều 7-9, thấy trời mưa gió, không an tâm khi ở trong căn nhà xuống cấp nên bà Thu tiếp tục cầm đơn lên xã trình bày nguyện vọng của gia đình nhưng thất vọng ra về.

Khoảng 16 giờ chiều, khi bà Thu và người con trai đang đứng ngoài hiên thì bất ngờ căn nhà bị sập đổ. Gạch ngói, gỗ mục đổ ập xuống đè lên cả căn nhà. May mắn, lúc này 2 đứa cháu nội của bà Thu đi học, cô con dâu cũng không có ở nhà nên không ai bị thương.

"Tôi nghe tiếng nhà sập như âm thanh xe ben đổ đất đá xuống đường vậy. May mắn nhà sập vào buổi chiều và trong nhà không có ai chứ nếu sập buổi tối thì có khi chết cả nhà" - bà Thu vừa nói vừa run.

Ông Trần Văn Siêm, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Hải cho biết sau khi nắm thông tin sự việc, trong chiều 7-9, xã đã cử lực lượng dân quân đến phụ giúp gia đình thu dọn căn nhà bị sập, đồng thời đưa gia đình bà Thu qua nhà con trai ở để đảm bảo an toàn. Trong ngày 8-9, chính quyền huyện Duy Xuyên và UBND xã sẽ đến thăm hỏi, trao 20 triệu đồng phụ giúp gia đình sửa chữa nhà trước mắt.

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Duy Hải, hiện nay, trên địa bàn xã có khoảng 200 hộ gia đình (trong đó có 90 hộ thuộc diện gia đình chính sách, có công cách mạng) nằm trong phạm vi dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An thuộc các thôn Tây Sơn Đông và Tây Sơn Tây. Nhiều nhà được xây dựng từ năm 2000 trở về trước, bị xuống cấp nghiêm trọng, thiếu an toàn khi có thiên tai, mưa bão.

Đầu tháng 8 vừa qua, xã đã thành lập đoàn đi khảo sát đối với 84 hộ thuộc diện gia đình chính sách, có công cách mạng. Qua khảo sát, xác định có đến 64 hộ có nhà xây dựng từ năm 2000 trở về trước. Trong đó, 45 hộ có nhà xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ; 34 hộ có nhà xuống cấp ít nghiêm trọng, thiếu an toàn khi mưa bão; chỉ 5 hộ có nhà kiên cố.

Qua nắm bắt, tất cả các hộ dân đều mong muốn được Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện để sớm được bố trí tái định cư, ổn định đời sống. Cá biệt có nhiều hộ rất bức xúc vì nhiều lần đề đạt ý kiến, nguyện vọng nhưng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Nhgười dân tại xã Duy Hải đi không được, ở cũng không xong do ảnh hưởng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An

Đối với các hộ có nhà cửa xuống cấp, đều có nguyện vọng trong quá trình chờ được bố trí định cư, mong muốn chính quyền và ngành chức năng các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho phép sửa chữa lại những hạng mục công trình đã xuống cấp để đảm bảo an toàn khi có thiên tai, mưa bão.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An được triển khai thực hiện từ năm 2010. Công trình xây dựng đầu tiên được khởi công vào năm 2016, trọng tâm của dự án nằm trên địa bàn xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng của dự án là 985,5 ha, trong đó huyện Duy Xuyên 786 ha (xã Duy Hải 552 ha). Đến nay, tổng dự án đã thực hiện tại huyện Duy Xuyên là 409/786 ha (đạt 52,03% so với kế hoạch, còn lại 377 ha). Riêng xã Duy Hải đã thực hiện 250 ha, đạt 45,3% so với kế hoạch, còn lại 302 ha. Tổng số hộ giải tỏa nhà ở 380/1.525 hộ, tổng số lô tái định cư đã bố trí 1.055 lô (riêng xã Duy Hải đã bố trí 979 lô tái định cư).