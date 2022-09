Sáng 7-9, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh, triển khai nhiệm vụ tháng 9-2022.



Báo cáo tại buổi họp, ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, cho biết tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế.

Ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Sản phẩm công nghiệp chủ yếu dự kiến tháng 8-2022 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Cát tự nhiên tăng 23.300 m3, bia đóng chai tăng 4,8 triệu lít, ôtô du lịch tăng trên 7.500 chiếc, xe tải tăng 2.000 chiếc, điện sản xuất tăng 370 triệu Kwh. Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Cát tự nhiên khác tăng 245.900 m3; nước ngọt tăng 201 triệu lít; ô tô du lịch tăng 67.900 chiếc, điện sản xuất tăng 3.245 triệu Kwh…

Khu vực dịch vụ tăng trưởng khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại, đặc biệt hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2022, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt gần 3,8 triệu, tăng gấp 12 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 289.000 lượt, tăng gấp 18 lần so với cùng kỳ năm 2021; khách nội địa ước đạt 3,5 triệu lượt, tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón khoảng 190.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 20.000 lượt, khách nội địa đạt 170.000 lượt.

Khách du lịch đến tham quan Hội An, Mỹ Sơn tăng mạnh trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện đến cuối tháng 8-2022 tại Quảng Nam là 20.377 tỉ đồng, đạt 86% dự toán, tăng 46% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa đạt hơn 16.293 tỉ đồng, đạt 86% dự toán, tăng 32% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam, cho rằng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế như công tác lập quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung của một số địa phương còn chậm so với yêu cầu; tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm chưa bảo đảm đúng tiến độ; giải ngân vốn đầu tư công, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm…

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, phát biểu tại buổi họp

Thảo luận tại buổi họp, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhìn nhận dù đạt được nhiều kết quả khả quan nhưng trên thực tế vẫn còn quá nhiều việc tồn tại. Ông Tuấn cho rằng thủ trưởng các sở ngành, địa phương của tỉnh cần rà soát lại, xác định đầu việc được giao còn tồn tại, cam kết lộ trình giải quyết và có báo cáo cho UBND tỉnh để theo dõi, như vậy mới chuyển biến được.

Ông Trần Anh Tuấn cũng cho rằng công tác tiếp công dân, giải quyết các vấn đề hậu tiếp công dân vẫn còn nhiều hạn chế, nhiều vụ việc sau khi tiếp công dân, đưa ra kết luận xong rồi bỏ ngỏ, để quá lâu không giải quyết. Ông yêu cầu rà soát lại việc thực hiện kết luận giải quyết tiếp công dân, không để kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, đánh giá cao các kết quả mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, nhất là thu ngân sách tăng cao. Tuy vậy, ông Cường nhắc lại lời nhắc nhở của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặt ở huyện Đại Lộc hôm 2-9 vừa qua rằng không được "thỏa mãn non" mà cần cố gắng hơn nữa.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu không được "thỏa mãn non"

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung rà soát các chỉ tiêu chưa đạt để phấn đấu; rà soát dự án treo, quyết liệt thu hồi dự án chậm tiến độ…

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay từ nay đến cuối năm nếu không có nhiều biến động, thu ngân sách Quảng Nam có thể trên 30.000 tỉ đồng, vượt xa dự toán và là con số cao kỷ lục từ trước tới nay. Dù vậy, ông Thanh cũng yêu cầu không được chủ quan mà cần tiếp tục cố gắng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kết luận buổi họp

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở ngành, địa phương chủ động phòng chống thiên tai khi mùa mưa lũ đang tới; tập trung triển khai 3 chương trình MTQG và chương trình phục hồi phát triển kinh tế; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin; đẩy mạnh chương trình phục hồi du lịch, thu hút khách quốc tế; tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại về đất đai, khoáng sản, công sản; tập trung thực hiện các thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội…