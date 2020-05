Trường học không chống dịch cực đoan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã hướng dẫn các sở, các trường về bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại; đồng thời, lưu ý việc giãn cách học sinh phù hợp với điều kiện thực tế, không cứng nhắc, cực đoan. Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tối 5-5, trả lời câu hỏi của báo chí về việc học sinh phải đeo khẩu trang, nón chống giọt bắn ở trường, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết quan điểm của bộ là "đã đi học phải an toàn", mà an toàn thì phải căn cứ vào đánh giá của cơ quan chuyên môn. Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ GD-ĐT và bộ dựa vào khuyến cáo này xây dựng tiêu chí đánh giá của nhà trường an toàn, trong đó có một số tiêu chí "cứng" như: giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay, khử khuẩn nhà trường... Tuy nhiên, không có tiêu chí nào là phải đeo nón chống giọt bắn, đây là sự sáng tạo của các địa phương!