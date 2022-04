Chiều 1-4, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nên một số xã trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị nước dâng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng trăm ha lúa. Để kịp thời giúp người dân, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 30 người thuộc lực lượng dân quân xã Lộc An nhanh chóng về địa phương phối hợp với người dân tổ chức đắp đê ngăn lũ cứu lúa.



Cho cát vào bao

Với tinh thần làm việc khẩn trương của các lực lượng, hàng ngàn bao cát được quân đội vận chuyển, bưng bê, tổ chức đắp bờ đê cao để ngăn nước ảnh hưởng đến cánh đồng lúa. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng bộ đội đã đắp được gần 1 km bờ đê tại các khu vực thấp trũng, nước tràn vào cánh đồng, qua đó bảo đảm an toàn cho cánh đồng lúa của xã Lộc An.



Dùng ghe vận chuyển bao cát đắp đê

Thượng tá Phan Thanh Tài, Chính trị viên Ban CHQS huyện Phú Lộc, cho biết trong 2 ngày qua, đơn vị này đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, lực lượng dân quân khẩn trương giúp người dân xã Vinh Hiền khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa và lốc xoáy khiến 27 ngôi nhà bị tốc mái.



Khẩn trương đắp đê cứu lúa cho dân

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, trong ngày 1-4, tại tỉnh này có mưa to đến rất to trên diện rộng. Mực nước về hồ thủy điện Hương Điền trên sông Bồ đo được vào trưa cùng ngày là 2.000 m3/s. Để đảm bảo an toàn hồ đập, từ 15 giờ cùng ngày, thủy điện Hương Điền được lệnh vận hành xả nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 500-1.000m3/s; đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Trong khi đó, nhiều xã vùng trũng dọc sông Ô Lâu thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, nhiều nơi bị ngập, người dân phải di dời đồ đạc, đắp đê cứu lúa.

Một số hình ảnh ghi nhận tình hình ngập lụt tại huyện Phong Điền:

Giáo viên trường mầm non Phong Hòa dọn dẹp đồ đạc trong nước lũ. Ảnh: Tiến Dũng

UBND huyện Phong Điền cũng đã ban hành công điện triển khai ứng phó với không khí lạnh, mưa lớn và gió mạnh trên biển. Theo đó, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện phụ trách địa bàn chủ động phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn để kiểm tra, nắm chắc tình hình, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến phức tạp của thời tiết để chỉ đạo cơ sở công tác sẵn sàng ứng phó.

Trường mầm non xã Phong Hòa bị nước tràn vào. Ảnh: Tiến Dũng

Lập barie cấm qua cầu qua xã Điền Hòa. Ảnh: Tiến Dũng

Người dân huyện Phong Điền khẩn trương vào bao cát đắp đê cứu lúa. Ảnh: Tiến Dũng

Bất chấp mưa xối xả, người dân khẩn trương đắp đê cứu lúa. Ảnh: Tiến Dũng

Lúa ở huyện Phong Điền bị đổ rạp. Ảnh: Tiến Dũng