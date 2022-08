Ngày 18-8, Lễ khai mạc "Triển lãm Quốc tế về Kỹ thuật, Phương tiện Phòng cháy Chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ - Thiết bị An toàn, Bảo vệ, Tòa nhà thông minh năm 2022 - Fire Safety & Rescue Vietnam - Secutech Vietnam 2022 - SMAbuilding 2022" đã diễn ra.



Đại biểu xem các sản phẩm trưng bày tại triển lãm

Triển lãm kéo dài đến ngày 20-8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, số 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP HCM) với quy mô 320 gian hàng, hơn 250 đơn vị tham gia. Các sản phẩm trưng bày tại triển lãm thuộc 3 lĩnh vực chính gồm: Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; An ninh an toàn; Tòa nhà và nhà thông minh.

Khu vực trưng bày của Công ty Cổ phần TM&DV Phúc Đại An

Theo đại diện Ban tổ chức, đây là những sản phẩm của các cơ quan, tổ chức, nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng đầu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Anh, Ấn Độ, Australia, Bungari, Đài Loan, Đức, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Italia, Nhật Bản, Singapore, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Việt Nam…

Đại biểu tham quan triển lãm

Trong khuôn khổ triển lãm, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phối hợp cùng Công an TP HCM tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho người dân và khách tham quan triển lãm. Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP HCM, Công an tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức khu gian hàng giới thiệu về năng lực, truyền thống lịch sử của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH…

Nhiều sản phẩm, mô hình về phòng cháy chữa cháy được trưng bày tại triển lãm

Tại triển lãm còn diễn ra Hội thảo, tọa đàm quốc tế với chủ đề "Chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH và giải pháp khoa học - công nghệ PCCC cho nhà siêu cao tầng, công trình có nhiều tầng hầm", Hội thảo "An ninh thông minh".