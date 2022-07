Một sáng đầu tháng 7-2022, lô A chung cư 43 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM nhộn nhịp hơn ngày thường. Nhiều người dân háo hức đến với điểm tuyên truyền và hướng dẫn người dân làm dịch vụ công trực tuyến của UBND phường 9 được đặt trong khuôn viên chung cư. Tại đây, họ được cán bộ tận tình chỉ dẫn cách sử dụng máy tính, cách nộp hồ sơ trực tuyến.



Tiết kiệm thời gian, tiền bạc

Được công chức phường 9 hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến trực tiếp trên máy tính, bà Nguyễn Tố Quyên, ngụ lô A chung cư 43 Hồ Văn Huê, bày tỏ sự hài lòng. Bà cho biết đã nghe nhiều đến dịch vụ công trực tuyến nhưng chưa từng nộp vì nghĩ thao tác phức tạp, thực hiện khó khăn, nhất là bản thân không rành máy tính. "Tôi được cán bộ phường hướng dẫn tạo tài khoản và nộp hồ sơ. Từ lúc nhập hồ sơ đến lúc bấm vào ô kết thúc chỉ tốn mấy phút" - bà Quyên hào hứng.

Người dân được công chức phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM hướng dẫn làm thủ tục hành chính trực tiếp trên máy tính

Cũng vừa trải nghiệm thực hiện dịch vụ công trực tuyến, ông Nguyễn Văn Thanh (65 tuổi; ngụ phường 9, quận Phú Nhuận) cho hay thủ tục hành chính trước đây làm tốn rất nhiều thời gian, từ đi lại đến làm hồ sơ. "Nhưng cách làm hiện nay của quận đã khắc phục những hạn chế đó" - ông Thanh nhìn nhận. Theo ông, với người dân TP HCM, thao tác công nghệ thông tin trên máy tính không quá khó nhưng vẫn có chút bỡ ngỡ ban đầu. Nếu được tiếp cận, thực hiện thường xuyên thì sẽ thấy không quá khó.

Còn ông Trần Thanh Hà (ngụ quận Phú Nhuận) chia sẻ đây là một mô hình hay, cụ thể và hết sức ý nghĩa. Là người thường đến cơ quan nhà nước để làm thủ tục hành chính, ông Hà nhận thấy sự nỗ lực của chính quyền các cấp trong công tác cải cách hành chính. "Tôi mong khi cách làm này được nhân rộng sẽ giúp người dân tiết kiệm nhiều thời gian, công sức và tiền bạc; giúp việc nộp và nhận kết quả nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện hơn" - ông Hà nói.

Thay đổi nhận thức, thói quen

Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Đỗ Đăng Ái cho biết cách làm trên nằm trong mô hình "Ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến - Đề án 06 và thanh toán điện tử" được quận chính thức triển khai đồng loạt tại 60 điểm trên địa bàn từ đầu tháng 7-2022.

Tại mỗi điểm đều được trang bị tối thiểu 2 máy vi tính có kết nối đường truyền internet tốc độ cao; hoạt động các buổi tối thứ ba, thứ tư, thứ năm (từ 17 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút) và sáng thứ bảy (từ 8 giờ đến 11 giờ) hằng tuần. UBND phường sẽ phân công công chức, tình nguyện viên phụ trách để tuyên truyền và hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo đúng nhu cầu thực tế phát sinh.

UBND quận Phú Nhuận cũng phân công 12 cán bộ, công chức là lãnh đạo và công chức chuyên môn của các phòng, ban phụ trách kết nối trực tiếp với các điểm nhằm hỗ trợ xử lý về thủ tục, văn bản, kỹ thuật. Giai đoạn đầu của mô hình sẽ triển khai thực hiện 49 thủ tục (21 thủ tục do UBND và 28 thủ tục do công an quận, phường thực hiện). Sau đó từng bước mở rộng các thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định chung.

"Mô hình trên là một trong những giải pháp hay, nổi bật nhằm tuyên truyền, đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến" - ông Đỗ Đăng Ái nói và cho biết việc triển khai đồng loạt tại 60 điểm trên địa bàn quận sẽ giúp người dân có thể đến điểm gần nhà nhất để được hướng dẫn và trực tiếp thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngoài giờ hành chính.

Theo ông Đỗ Đăng Ái, mô hình đã nhận được sự quan tâm, đồng thuận và hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp, góp phần từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử, xây dựng xã hội số, công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư. Việc này cũng giúp tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các dịch vụ hành chính công.