Ngày 20-9, Trung tâm An sinh TP HCM cho biết Đội SOS - lực lượng phản ứng nhanh đã hoàn thành sứ mệnh chuyển túi an sinh tới người dân TP gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo Trung tâm An sinh TP HCM, ở thời điểm hiện tại, hệ thống trung tâm an sinh các cấp đã hoạt động tốt hơn, có kho hàng hóa sẵn sàng, có đội ngũ tình nguyện giao hàng (shipper). Một số tình nguyện viên của Đội SOS cũng chuẩn bị về với công việc chuyên môn khi TP HCM đang dần trở lại trạng thái bình thường mới.



Đội SOS của Trung tâm An sinh TP HCM

Do vậy, Đội SOS dừng chuyển túi an sinh trực tiếp tới người dân. Các tình nguyện viên đã tham gia đội SOS vẫn sẽ tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình, hỗ trợ giao hàng từ kho của Trung tâm An sinh TP HCM tới các kho của địa phương.

Khi người dân khó khăn, cần cứu đói khẩn cấp, hãy liên hệ ngay địa phương nơi cư trú để được hỗ trợ nhu yếu phẩm nhanh và kịp thời nhất hoặc gọi tổng đài 1022 để được chuyển thông tin.

Xe của các thành viên Đội SOS luôn chở đầy ấp những phần quà để đem đến cho người dân cùng cực

Ngày 23-8, lực lượng phản ứng nhanh SOS ra đời, với sứ mệnh "khi có thông tin cần cứu trợ, Đội SOS từ Trung tâm An sinh TP HCM sẽ đi trao túi an sinh tới tay người dân". Thời điểm ấy, Đội SOS đã kịp thời cứu đói khẩn cấp cho các hộ gia đình khó khăn, cùng cực bởi dịch Covid-19.

Đội SOS có hơn 20 tình nguyện viên và đội ngũ hỗ trợ là thành viên Câu lạc bộ Doanh nhân 20-30. Đội có 15 ôtô, 5 xe máy; ôtô để chuyển túi an sinh đi các địa điểm xa, xe máy giao trong các hẻm nhỏ và địa điểm nội đô TP HCM.

Nơi Đội SOS đến cứu trợ khẩn cấp thường là khu vực phong tỏa, vùng sâu, vùng xa, hẻm sâu

Gần 1 tháng qua, các anh chị em tình nguyện viên của Đội SOS đã đồng hành và trăn trở cùng công tác chăm lo an sinh xã hội của TP HCM. Đội SOS đã trao 14.438 túi an sinh, giúp chia sẻ áp lực với địa phương để cùng thực hiện phòng chống dịch.

Trung tâm An sinh TP HCM cho biết nhiều anh chị em trong đội đã không quản thời gian sáng tối, trời mưa hay nắng, tự trang trải chi phí xăng, xe để đi tình nguyện. Họ còn vận động bạn bè, nhà hảo tâm để có thêm nguồn hàng, hỗ trợ những điểm tới trao tặng mà người dân khó khăn nhưng không biết để đăng ký.

Rà danh sách cần cứu trợ trước khi lên đường

Có nhiều câu chuyện khi đi giao túi an sinh gặp phải, như người gọi lên đăng ký chưa thật sự cần cứu đói khẩn cấp theo tiêu chí ban đầu; nhiều người trong cùng 1 gia đình chia ra đăng ký hay người đã nhận được hỗ trợ của địa phương, nhà hảo tâm nhưng vẫn đăng ký thêm để "có bao nhiêu hay bấy nhiêu". Họ cũng là những tuyên truyền viên để giải thích, động viên người dân cùng chia sẻ với cộng đồng để vượt qua đại dịch.

"Anh chị em tình nguyện viên chính là hình ảnh đại diện của Trung tâm An sinh TP HCM đến với người dân khó khăn trên địa bàn trong thời gian qua. Xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng thiện nguyện tuyệt vời ấy" - lãnh đạo Trung tâm An sinh TP HCM bày tỏ.