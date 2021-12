Chiều 6-12, tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu - Công an TP HCM, cho biết Công an TP được Bộ Công an cho phép gia hạn thời gian cấp căn cước công dân gắn chip đến hết tháng 12-2021.

Trong thời gian này, cơ quan công an sẽ tạo điều kiện cho người dân, kể cả người chưa đăng ký tạm trú, làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip từ 7 giờ đến 24 giờ hằng ngày, kể cả thứ 7 và chủ nhật.



Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM thông tin tại buổi họp báo chiều 6-12

Theo Thượng tá Hà, công an sẽ vừa làm căn cước công dân vừa hướng dẫn người dân thủ tục đăng ký tạm trú.

"Theo Điều 24 Luật Cư trú, người vắng mặt liên tục tại nơi thường trú trên 12 tháng mà không đăng ký tạm trú chỗ khác hoặc không khai báo tạm vắng thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú. Để tránh bị xóa đăng ký thường trú, người dân vắng mặt tại nơi thường trú trên 12 tháng cần liên hệ công an phường, xã, thị trấn để thực hiện thủ tục tạm trú hoặc khai báo tạm vắng ở nơi thường trú" - Thượng tá Hà khuyến cáo.