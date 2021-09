Chiều 7-9, Công an phường Nam Lý, TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết vừa bắt quả tang 3 thanh niên tụ tập ăn nhậu, vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19; trong khi cả thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.



3 trường hợp tụ tập uống rượu bia trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đã bị Công an phường Nam Lý phát hiện, xử lý.

Ba thanh niên này, gồm: Nguyễn Văn Vũ (SN 1994; ở phường Đồng Hải), Nguyễn Văn Trung (SN 1990; ở phường Đồng Hải) và Lê Hữu Tình (SN 1983; ở phường Nam Lý, TP Đồng Hới).

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 6-9, Công an phường Nam Lý trong quá trình tuần tra đã phát hiện 3 thanh niên nói trên tụ tập ăn nhậu tại 1 địa điểm thuộc phường Nam Lý nên đã đưa cả 3 người về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, cả 3 thanh niên đã thừa nhận hành vi tụ tập ăn nhậu trong trong thời gian có dịch. Công an phường Nam Lý đã lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Đồng thời tham mưu cho UBND phường Nam Lý xử phạt mỗi trường hợp 15 triệu đồng, tổng số tiền cả 3 người này phải nộp phạt lên tới 45 triệu đồng.

Theo Công an TP Đồng Hới, trên địa bàn vẫn còn tình trạng nhiều người bất chấp các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, trong quá trình tuần tra, đơn vị này phát hiện nhiều trường hợp tự ý ra ngoài với nhiều lý do, như: đi câu cá, tập thể dục, ra đường không có lý do chính đáng. Chỉ trong 3 ngày 4,5 và 6-9, đơn vị này phối hợp với các lực lượng địa phương đã phát hiện, xử lý 49 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.