​Chiều 30-12, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố quyết định tuyển công dân vào Công an nhân dân đối với thân nhân đại úy, liệt sĩ Trương Văn Thắng - cán bộ Công an xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa - đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn - cứu hộ trong bão lũ vào tháng 10 - 2020.



​Theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, chị Lê Thị Minh Huê (28 tuổi, vợ đại úy, liệt sĩ Trương Văn Thắng) được tuyển dụng vào làm việc tại Công an thị xã Quảng Trị. Chị Huê được hưởng lương, phụ cấp các chế độ chính sách theo quy định hiện hành của nhà nước và Bộ Công an.

Chị Lê Thị Minh Huê - vợ đại úy, liệt sĩ Trương Văn Thắng - được tuyển dụng vào Công an nhân dân (Ảnh: Công an Quảng Trị)

​Phát biểu tại buổi lễ, chị Lê Thị Minh Huê bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Trị và hứa sẽ tích cực học tập, nghiên cứu để tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp bước và xứng đáng với sự hy sinh của đại úy, liệt sĩ Trương Văn Thắng.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 17-10, nhận được tin nhiều người dân xã Hướng Việt mất liên lạc vì lũ rừng chia cắt, đại úy Trương Văn Thắng đã cùng đoàn cán bộ xã lên đường đi giải cứu. Quá trình di chuyển, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bất ngờ trượt sạt, khiến nhiều người rơi xuống vực sâu.

Vụ việc đã khiến đại úy Trương Văn Thắng hy sinh để lại đứa con thơ dại và người vợ không có việc làm ổn định.