Vụ cướp tại trạm thu phí: Thêm 1 người ở TP HCM giao nộp 700 triệu đồng

09/02/2019 23:06

Liên quan vụ cướp tại trạm thu phí cao tốc TP HCM- Long Thành- Dầu Giây, tối 9-2, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trong ngày, một người đàn ông tên N.T. N. (ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM) đã đến cơ quan công an trình báo và giao nộp số tiền 700 triệu đồng mà nghi can Nguyễn Vũ Hoàng Nam nhờ giữ giùm.



Theo cơ quan công an, anh N. trình báo khoảng 8 giờ 30 phút ngày 7-2 (tức khoảng 1 tiếng rưỡi sau khi gây án- PV), Nguyễn Vũ Hoàng Nam đến nhà anh N. chơi và nói vừa được gia đình cho 700 triệu đồng để làm ăn nhưng vì có việc gấp không tiện mang theo người nên nhờ anh N. giữ giùm. Nam nói vài ngày sẽ quay lại lấy. Nhưng ngay sau đó, biết thông tin qua báo chí Nam cùng đồng bọn đã thực hiện vụ cướp tại trạm thu phí đường cao tốc nên anh N. đã tá hỏa mang số tiền trên đến giao nộp cho cơ quan công an.

Trước đó, ngày 8-2, anh P.T.S (ngụ xã Phước Sơn, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng đã đến cơ quan công an trình báo và giao nộp số tiền 500 triệu đồng. Anh S. trình báo số tiền là do Nguyễn Vũ Hoàng Nam đã gửi nhờ giữ giùm vào trưa ngày 7-2. Nhưng sau đó, thông qua báo chí, biết được Nam đã tham gia vụ cướp chấn động tại trạm thu phí cao tốc TP HCM- Long Thành- Dầu Giây, anh S. đã mang theo số tiền đến trình báo tại Công an huyện Long Điền.

Ngoài số tiền 500 triệu đồng, Nam còn nhờ anh S. gửi giúp một túi xách về quê cho bà nội tại xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Sau đó, anh S. mang túi xách ra bến xe khách tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền gửi về tỉnh Nam Định theo địa chỉ mà Nam đưa. Khi nắm được thông tin, các trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Bà Rịa - Vũng Tàu), thu giữ túi xách ngay tại bến xe khách Phước Hưng. Qua kiểm tra, bên trong túi xách có thẻ ATM, điện thoại di động, quần áo và các loại giấy tờ tùy thân của Nam.

Như vậy, đến hiện tại số tiền thu hồi được trong vụ cướp ở trạm thu phí đường cao tốc xảy ra sáng 7-2 (mùng 3 Tết) đã khoảng 1,8 tỷ đồng (bao gồm cả số tiền thu được trong người các nghi can khi bị bắt).

H.Xuân