Sáng ngày 10-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết vẫn chưa khởi tố vụ án vụ nhóm côn đồ khoảng 20-25 người kéo tới đập phá cổng làng Phú Viên, xã Trường Minh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa hôm 20-8.



Clip người dân làng Phú Viên vây bắt nhóm côn đồ kéo tới đập phá cổng làng

"Đến thời điểm này, chúng tôi đã triệu tập 14 đối tượng để điều tra và xác định được đối tượng chủ mưu là Nguyễn Khắc Kiên, Giám đốc Công ty cổ phần KH GOUP (chủ mỏ khai thác đất gây ô nhiễm môi trường ở núi Phú Viên) và đã triệu tập Kiên tới làm việc. Bước đầu, Kiên khai nhận khi nghe người quản lý ở mỏ đất thông báo về việc cổng làng đã bị người dân làm hẹp lại, xe không thể ra vào mỏ đất nên đã "chỉ đạo" đàn em kéo tới đập phá"- lãnh đạo Công an huyện Nông Cống nói.

Cũng theo vị này, khi vụ việc xảy ra, có khoảng 200 người dân xã Trường Minh kéo tới bao vây nhóm côn đồ đập phá cổng làng, khi thấy người dân, nhóm này đã chạy thoát gần hết, chỉ còn 3 người không chạy được nên chui vào 2 xe ôtô cố thủ. Sau vụ việc, có 2 người bên nhóm phá cổng làng bị thương nhưng không yêu cầu giám định thương tật.

"Qua điều tra, bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ việc người dân ở làng Phú Viên bức xúc khi Công ty cổ phần KH GROUP khai thác mỏ đất gây ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng đường ra vào và gây nứt cổng làng. Để hạn chế việc này, người dân đã cho xây thêm gạch ốp vào chân cổng làng giới hạn xe tải lớn đi qua. Phía công ty thấy vậy liền cho công nhân đi xe ôtô đến mượn dụng cụ đập bỏ phần chân đế dẫn tới việc người dân đánh trống bao vây"- Công an huyện Nông Cống thông tin.

Cổng làng Phú Viên và hình ảnh chân đế bị đập phá nham nhở - Ảnh: Tuấn Minh

Khi được hỏi về việc có khởi tố vụ án hay không, lãnh đạo Công an huyện Nông Cống cho biết vẫn đang điều tra, chưa khởi tố vụ án. "Chúng tôi mới đang xác định có dấu hiệu của hành vi "Hủy hoại tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng". Công an đang tiếp tục tiến hành thu thập tài liệu đề chứng minh các hành vi đó có dấu hiệu tội phạm hay không. Nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ khởi tố vụ án, nếu có căn cứ chứng minh các đối tượng có dấu hiệu tội phạm và có đủ 4 yếu tố cấu thành tội phạm sẽ khởi tố bị can"- lãnh đạo công an huyện này khẳng định.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 10 giờ ngày 20-8, có khoảng 20-25 thanh niên xăm trổ mang theo hung khí như gậy, tuýp sắt... đi trên 7 ôtô tới cổng làng Phú Viên (xã Trường Minh, huyện Nông Cống) rồi đập phá chân đế của cổng làng này.

Hàng trăm người dân của thôn Phú Viên đã kéo tới vây kín cổng làng, đánh xe công nông, xe ba gác ra chặn xe ôtô để làm rõ. Nhóm côn đồ đã nhanh chóng lên 5 xe ôtô rời khỏi hiện trường, bỏ lại 2 chiếc ôtô và 3 người trong xe.

Hai chiếc ôtô siêu sang liên quan vụ việc đang được Công an huyện Nông Cống tạm giữ để điều tra - Ảnh: Tuấn Minh

Sự việc chỉ dừng lại khi Công an huyện Nông Cống cử hàng chục cán bộ xuống hiện trường vận động người dân giải tán, đưa 2 xe ôtô và 3 người cố thủ trong xe về cơ quan công an xử lý.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, chủ sở hữu chiếc xe hạng sang Lexus 570 BKS 36A-299.99 là Công ty cổ phần TM-XD Thanh Bình (có địa chỉ ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa). Xe được đăng ký lần đầu vào năm 2015 và đang còn kiểm định tới ngày 27-9-2020. Còn chiếc xe BKS 36A-417.16 được đứng tên 1 người phụ nữ ngụ phường Ba Đình (TP Thanh Hóa).

Sau khi được mời lên cơ quan công an, chủ sở hữu của 2 chiếc ôtô trên cho biết chỉ cho mượn xe, còn không liên quan tới việc làm ăn. Hiện 2 chiếc ôtô trên vẫn đang được tạm giữ để phục vụ điều tra.