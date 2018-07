Vụ gian lận điểm thi: Công an Hà Giang mở rộng điều tra vụ án

24/07/2018 10:35

Chiều 23-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Hoài, trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Lực lượng chức năng khám nhà ông Vũ Trọng Lương ngày 20-7

Ông Nguyễn Thanh Hoài (SN 1969, trú tại tổ 7, phường Minh Khai, TP Hà Giang), phó trưởng Ban Chấm thi, trưởng Ban Thư ký Hội đồng thi kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang, được xác định là người giao chìa khóa nơi lưu trữ bài thi cho ông Vũ Trọng Lương, sau đó ông Lương đã sửa điểm 330 bài thi của 114 thí sinh tại cụm thi THPT quốc gia tại Hà Giang.

Ngay sau khi có quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hoài, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại tá Lê Văn Canh, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang, cho biết thêm Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo đại tá Lê Văn Canh, hiện tại chỉ thông tin được là chiều 24-7 có lệnh bắt ông Hoài để điều tra. Còn việc khoanh vùng các đối tượng liên quan là việc của cơ quan điều tra, không thể cung cấp cho báo chí được.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Tỉnh ủy Hà Giang), Hội đồng thi Sở GD-ĐT Hà Giang đã ban hành quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ liên quan tới kỳ thi đối với ông Nguyễn Thanh Hoài, trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT, phó trưởng Ban Chấm thi, trưởng Ban Thư ký Hội đồng thi. Ông Hoài được xác định là người đã đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho ông Vũ Trọng Lương. Hành vi này của ông Hoài là trái với quy chế.

Trước đó, ngày 19-7, xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, được sự hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục An ninh - Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong vụ gian lận điểm thi Hà Giang để điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 20-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với Vũ Trọng Lương (SN 1978, tại Hà Giang), là phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Giang, về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huy Thanh