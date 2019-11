Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngày 1-11-2019, cảnh sát hạt Essex vừa thông báo có nạn nhân người Việt, chưa xác định danh tính cụ thể trong vụ 39 người thiệt mạng trên một xe tải tại Đông Bắc London, Anh. Về việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:



"Đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng. Chúng tôi hết sức đau lòng và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này.

Lực lượng chức năng của Anh khám nghiệm chiếc xe container chứa 39 thi thể - Ảnh: Reuters

Ngay từ đầu vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh phối hợp trực tiếp với các cơ quan chức năng, các địa phương Việt Nam và Anh, cung cấp thông tin liên quan từ Việt Nam để hỗ trợ xác nhận quốc tịch nạn nhân, mở đường dây nóng, tiếp nhận thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam. Đại sứ quán cũng đã chuyển kết quả nhận dạng nạn nhân từ cảnh sát Anh cho các cơ quan chức năng Việt Nam để kiểm tra chéo.

Hiện Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan cảnh sát Anh đang nỗ lực phối hợp tích cực xác minh danh tính các nạn nhân, nghi là người mang quốc tịch Việt Nam và sớm công bố thông tin.

Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi mua bán người, coi đây là tội phạm nghiêm trọng và phải bị trừng trị đích đáng. Việt Nam kêu gọi các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người, không để tái diễn những thảm kịch đau lòng tương tự.

Chúng tôi cảm ơn và đánh giá cao chính phủ Anh, các cơ quan liên quan và địa phương của Anh đã tích cực triển khai khám nghiệm, cung cấp thông tin về nhận dạng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam trong thời gian qua. Chúng tôi hy vọng phía Anh sớm hoàn tất điều tra vụ việc, nghiêm trị những kẻ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này".

Nhấn mạnh đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: "Chúng tôi hết sức đau lòng và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này"

Người Anh cầm nến cầu nguyện cho các nạn nhân (Ảnh: PA)

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cảnh sát Anh ngày 23-10 vừa qua đã phát hiện 39 thi thể người di cư bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, Anh. Có thông tin cho rằng trong số những thi thể này có thể có nạn nhân là người Việt Nam. Công tác khám nghiệm tử thi với 39 người chết (31 nam, 8 nữ) đang được tiến hành nhằm xác minh chính xác họ đã tử vong như thế nào. Cùng với đó, quá trình lâu dài hơn là xác minh danh tính nạn nhân cũng đã được triển khai.

Trong khi đó, nhiều gia đình tại 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh rất lo lắng khi người thân của họ sang Anh đã nhiều ngày không có tin tức. Nguyện vọng thiết tha của các gia đình là sớm nhận được thông tin chính thức về số phận của người thân.

Ở Nghệ An, theo các cơ quan chức năng, tính đến ngày 31-10, đã có 21 gia đình trình báo mất liên lạc với người thân trên đường sang Anh. Các gia đình này phần lớn ở các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc và TP Vinh, thị xã Cửa Lò...

Cũng tính đến ngày 31-10, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 10 trường hợp được người dân trình báo mất liên lạc với gia đình khi trên đường sang Anh, trong đó huyện Can Lộc có 8 trường hợp; huyện Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh, mỗi địa phương có 1 trường hợp. Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN của người thân của các gia đình có trình báo người thân mất tích để gửi sang Anh phục vụ khâu xác định danh tính các nạn nhân.

Ngày 30-10, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, liên quan đến hành vi "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chiều 1-11, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 1 đối tượng; bắt khẩn cấp 1 đối tượng, tạm giữ, triệu tập lấy lời khai một số đối tượng liên quan. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.