An ninh hàng không tăng cường cấp độ 1

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã có quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các chuyến bay xuất phát tại các cảng hàng không, sân baytrên cả nước trước, trong và sau thời gian diễn ra Lễ 30-4 và 1-5.

Trong thời gian nêu trên, Cục trưởng yêu cầu các Cảng vụ hàng không, các cảng hàng không, sân bay, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các hãng hàng không Việt Nam, các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường theo quy định tại Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam; đồng thời tăng cường nhân lực, rà soát trang thiết bị, chỉnh trang nhà ga và các biện pháp khác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân.