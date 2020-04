Một doanh nghiệp có nguy cơ bị phạt hợp đồng nửa triệu đô

Bức xúc trước việc hải quan mở tờ khai lúc 0 giờ ngày 12-4 cho hạn ngạch 400.000 tấn gạo, ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TP Cần Thơ), cho biết công ty ông đang tồn gần 3.000 tấn gạo tại cảng chưa xuất được, mỗi ngày phải chịu chi phí lưu bãi, lưu container hàng trăm triệu đồng. Trước việc chậm trễ giao hàng, trong ngày 15-4, một đối tác đã gửi thư yêu cầu Công ty Trung An phải trả tiền cọc và bồi thường hợp đồng tổng cộng gần 500.000 USD. Trong ngày 16-4, Công ty Trung An đã có gửi giấy yêu cầu giải quyết khẩn cấp lần 3 đến Thủ tướng Chính phủ về hạn ngạch xuất khẩu 400.000 tấn gạo trong tháng 4. Theo giấy yêu cầu này thì hiện có khoảng 300.000 tấn gạo đang nằm tại cảng và ngành lúa gạo Việt Nam mỗi ngày lại mất khoảng 50 tỉ đồng, chưa kể đến những thiệt hại kéo theo đến ngày xuất khẩu gạo đi được, khi nhận hàng, chất lượng gạo xuống cấp sẽ bị đối tác nước ngoài khiếu kiện sau này. Tại cuộc họp nhanh với một số đơn vị chức năng cùng các DN xuất khẩu gạo vào chiều cùng ngày, ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết An Giang cùng các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL kiến nghị Chính phủ cho phép xuất khẩu gạo trở lại. Theo báo cáo của lãnh đạo cảng Mỹ Thới, còn khoảng 40.000 tấn gạo chưa thể vận chuyển đi tiêu thụ.

Chiều 16-4, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phước Thành IV (tỉnh Vĩnh Long), cho biết toàn bộ 810 tấn gạo công ty đăng ký đã được cho thông quan và đang trên đường vận chuyển đến Philippines. Toàn bộ số hàng này đã bị tồn ở cảng từ trước ngày 24-3 (thời điểm tạm dừng xuất khẩu) và DN đăng ký tờ khai thành công vào rạng sáng 12-4. Theo Tổng cục Hải quan, đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, đã có 4.110 tấn gạo được xuất khẩu trong số 399.999,73 tấn gạo đã đăng ký trong hạn ngạch xuất khẩu 400.000 tấn gạo của tháng 4.

C.Linh - T.Nốt - N.Ánh