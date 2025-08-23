Thời tiết TP HCM hôm nay 23-8: Chuẩn bị kỹ trước khi ra đường bắt đầu từ chiều tối

Hôm nay (23-8), Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa về chiều tối và tối

Theo đó, độ ẩm trung bình trong ngày dao động khoảng 75%-90% và xác suất mưa vào buổi chiều khoảng 50-70%.

Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân cần chủ động mang theo dù, áo mưa khi ra ngoài, nhất là khi di chuyển vào khung giờ chiều tối và tối.

Trời có nắng vào ban ngày, nên uống đủ nước và mặc trang phục thoáng mát.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) có gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, độ cao sóng 1-2.5 m.

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc có gió Tây Nam cấp 3-4, độ cao sóng 0.5-1.5 m.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.