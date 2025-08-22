Thời tiết TP HCM hôm nay, 22-8: Nhiều lưu ý quan trọng về chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (22-8), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C cao nhất từ 29-32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, chiều và tối sẽ là thời điểm xuất hiện mưa

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng đưa ra phân tích thời tiết như sau: dự kiến khu vực sẽ có nắng vào buổi sáng. Tuy nhiên, chiều và tối sẽ là thời điểm xuất hiện mưa.

Theo đó, kiểu mưa rào và dông rải rác trên diện rộng. Đáng chú ý là cục bộ có thể có mưa vừa, mưa to.

Lưu ý, đối với cả khu vực Nam Bộ, trong cơn dông, cần hết sức cẩn trọng với nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân nên luôn mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển vào khung giờ chiều tối. Nếu di chuyển bằng xe máy, hãy cẩn thận với đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế khi trời mưa lớn. Tránh trú mưa dưới gốc cây to hoặc gần các vật dễ đổ khi có gió giật mạnh và sấm sét.

Thời tiết biển

Trên vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao 1-2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.