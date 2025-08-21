Thời tiết TP HCM hôm nay, 21-8: Tiếp diễn mưa về chiều tối và đêm

Hôm nay (21-8), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ chủ yếu có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM được dự báo tiếp diễn mưa dông

Cũng theo dự báo, hôm nay, nhiều nơi ở Nam Bộ tiếp tục có mưa kéo dài với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm.

Theo đó, đêm qua đến sáng nay, nhiều nơi ở TP HCM mưa to kéo dài, lượng mưa có nơi vượt 100 mm, cụ thể ở trạm Nhà Bè đo được 129 mm. Khả năng, mưa sẽ tiếp diễn.

Do đó, người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển vào khung giờ về chiều tối. Lưu ý, cần hạn chế ra đường, không trú tránh ở gốc cây, cột điện, tránh xa các thiết bị điện khi trời mưa lớn, sấm sét...

Thời tiết trên biển

Hiện nay, trên vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long có mưa rào và dông rải rác.

Trong hôm nay, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan cũng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao 1-2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.