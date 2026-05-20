Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 20-5: TPHCM và Nam Bộ mưa về chiều tối

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ tiếp tục mưa dông trên diện rộng vào chiều tối do sự phát triển mạnh của mây dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 20-5, ở TPHCM và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam đến Tây hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 độ C, cao nhất đến 34 độ C hoặc hơn.

Dự báo thời tiết hôm nay, 20-5: TPHCM và Nam Bộ tiếp tục mưa về chiều tối - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa vào chiều tối nay - Ảnh: LÊ VĨNH

Dự báo chiều tối và tối nay, khu vực có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.

Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cũng cho biết diễn biến thời tiết TPHCM và Nam Bộ buổi sáng trời nhiều mây xen nắng nhẹ, một số nơi xuất hiện mưa rào. Trưa, chiều có nắng nóng cục bộ vài nơi, oi bức nhẹ. Chiều tối và đêm mây dông phát triển mạnh, mưa xảy ra diện rộng. 

- Ảnh 2.

Người dân cần chủ động uống đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng an toàn khi ra đường vào lúc trời có nắng đến nắng nóng.

Cần mang theo áo mưa, ô (dù) đề phòng mưa dông, đồng thời hạn chế di chuyển vào giờ mưa lớn để tránh bị mắc kẹt do ngập nước hoặc sự cố giao thông.

Lưu ý, các cơn mưa lớn thường đi kèm dông, sét và gió giật mạnh, vì vậy cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây to, cột điện hoặc các vật dễ đổ.

Dự báo sắp có thêm đợt không khí lạnh, cảnh báo xuất hiện thời tiết cực đoan

(NLĐO) - Dự báo khoảng cuối tuần này sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc gây mưa dông, nguy cơ tố, lốc và mưa đá.

Mưa lũ gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi

(NLĐO) - Ngày 18-5, lượng mưa tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn rất lớn, có nơi trên 200 mm, gây ngập úng cục bộ.

TPHCM: Mưa như trút nước kèm gió mạnh và sấm sét

(NLĐO) - Mưa lớn trút xuống nhiều nơi ở TPHCM vào đầu giờ chiều nay kèm theo gió mạnh và sấm sét.

