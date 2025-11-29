HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thời tiết hôm nay, 29-11: TPHCM và Nam Bộ tiếp tục se lạnh

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, trên đất liền TPHCM và Nam Bộ duy trì hình thái ít mưa, trời lạnh; áp thấp nhiệt đới gây ảnh hưởng thời tiết trên biển.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết hôm nay, 29-11, ở TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng; sáng sớm và đêm trời lạnh. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Theo đó, thời tiết khu vực những ngày qua không có nhiều thay đổi, chủ yếu ít mưa.

TPHCM và Nam Bộ đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Dự báo đợt lạnh này có thể kéo dài ít nhất đến ngày 3-12, sau đó giảm dần và thời tiết sẽ ấm lên. Tuy nhiên, trong vài ngày tiếp theo, một đợt không khí lạnh mới được dự báo sẽ xuất hiện. Từ khoảng ngày 4 và 5-12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc và vài ngày sau đó có khả năng ảnh hưởng đến Nam Bộ.

Vì vậy, người dân cần chú ý giữ ấm khi ra đường vào sáng sớm và bảo vệ cơ thể trước nắng nóng vào buổi trưa để đảm bảo sức khỏe.

Dự báo thời tiết hôm nay, 29-11: TPHCM và Nam Bộ trời lạnh, trên biển có mưa dông và sóng cao - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ trời se lạnh, ít mưa

Chú ý thời tiết trên biển

Trong ngày và đêm nay (29-11), thời tiết vùng biển Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

Đáng chú ý, cơn áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía Đông Malaysia có xu hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, đi vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam biển Đông gây mưa dông và sóng cao.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Đông Bắc, sau đổi hướng cấp 5, giật trên cấp 5; sóng cao từ 2-3 m. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió đổi hướng cấp 4, sóng cao từ 1-2 m, biển có lúc động nhẹ.

Từ sau 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới ở phía Nam tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, hoạt động trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây Nam đặc khu Trường Sa.

Tàu thuyền và các hoạt động khác ở vùng biển ngoài khơi Nam Bộ đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng cao và gió giật mạnh trong dông.

Tin liên quan

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 hướng vào Nam Biển Đông, bão số 15 luẩn quẩn đổi hướng

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 hướng vào Nam Biển Đông, bão số 15 luẩn quẩn đổi hướng

(NLĐO) - Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông Malaysia, trong khi bão số 15 đổi hướng liên tục.

Hơn 300m đường ven biển Gành Rái bị cát vùi lấp do ảnh hưởng bão số 15

(NLĐO) - Bão số 15 gây sóng dữ, làm vùi lấp đường ven biển Gành Rái, đánh sập nhiều đoạn kè tại Mũi Né và cuốn trôi một ngư dân ở Liên Hương, Lâm Đồng

Sân bay nào chịu ảnh hưởng của bão số 15?

(NLĐO)- Các sân bay Phù Cát, Tuy Hoà được dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của bão số 15.

dự báo thời tiết hôm nay Áp thấp nhiệt đới thời tiết nam bộ không khí lạnh thời tiết tphcm thời tiết biển
