Thời tiết hôm nay 9-12: Mưa lớn dội xuống TP Huế, Nam Trung Bộ, cảnh báo ngập úng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ chiều 9-12 đến hết ngày 10-12, TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to, trên 150 mm.



Cảnh báo mưa lớn ở TP Huế và Nam Trung Bộ có thể gây ngập úng. Ảnh: NLĐO

Ngoài ra, ngày và đêm 9-12, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thời tiết hôm nay trên cả nước ngày 9-12: Cập nhật chi tiết

Về thời tiết cụ thể trên cả nước, hôm nay TP Hà Nội, nhiệt độ 14-16 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.



Khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Khu vực Đông Bắc Bộ, nhiệt độ 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đến trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Thanh Hóa Đến Huế duy trì nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng TP Huế có mưa, từ chiều mưa vừa và dông. Sáng và đêm trời rét.

Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ 21-24 độ C. Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, nhiệt độ 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ, nhiệt độ 21-24 độ; có nơi dưới 20 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TPHCM có nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông.