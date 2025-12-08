Dự báo thời tiết hôm nay, 8-12: TPHCM và Nam Bộ trời nắng, chỉ số UV ở mức 7

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết hôm nay, 8-12, ở TPHCM và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, mây thay đổi. Buổi đêm thời tiết se lạnh nhẹ, sáng sớm xuất hiện sương mù ở một số nơi.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ hầu như không mưa

Theo đó, khả năng mưa rất thấp, chỉ khoảng 2% cho cả ngày.

Trong ngày, độ ẩm trung bình khoảng 67%, khiến cảm giác oi bức rõ rệt hơn khi trời nắng mạnh. Đáng chú ý, chỉ số UV cao ở mức 7, được xem là gây hại đối với nhóm người có làn da nhạy cảm. Người dân ra đường nên thoa kem chống nắng, đội nón rộng vành, đeo kính râm và uống đủ nước để bảo vệ sức khỏe.

Đối với thời tiết trên biển, hôm nay, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3-5 m.



Ngoài ra, vùng biển TPHCM có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m, biển động. Thời tiết mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

Tất cả tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển nêu trên đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.