Thời tiết TP HCM hôm nay, 3-9: Mưa nhiều về chiều tối

Hôm nay (3-9), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và tối); gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích hôm nay, trời có nắng vào buổi sáng; chiều và tối có khả năng mưa khoảng 50-70%; độ ẩm trung bình trong ngày dao động khoảng 75-90% và gió nhẹ, khoảng 10-15 km/ giờ.
Do đó, người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển vào buổi chiều tối. Trời nắng vào ban ngày, cần uống đủ nước và mặc trang phục thoáng mát.
Thời tiết trên biển
Hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông có vị trí lúc 07 giờ ở khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc, 111,5-112,5 độ Kinh Đông.
Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.
Ngày và đêm nay, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.
