Thời tiết Nam Bộ: Mưa lớn nhiều ngày kèm lốc, sét?

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay (4-11), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Còn trên biển, thời tiết ở vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4, độ cao sóng từ 0.5-1.5 m. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc có gió Tây Bắc đến Tây cấp 3-4, độ cao sóng từ 0.5-1.5 m.
Hiện, cả hai vùng biển đều bình thường, tuy nhiên, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
Diễn biến đợt mưa lớn ở TP HCM
Trong 24 giờ qua (từ 1 giờ ngày 3-11 đến 1 giờ ngày 4-11) lượng mưa ghi nhận như sau: Bình Chánh 58.6 mm, Lê Minh Xuân 34.6 mm, Cát Lái 26.2 mm ...
Dự báo, từ 7 giờ ngày 4-11 đến 7 giờ ngày 6-11, khu vực có tổng lượng mưa phổ biến 60-130 mm, có nơi trên 130 mm; đến 1 giờ ngày 7-11 phổ biến từ 40-80 mm, có nơi trên 80 mm.
Từ ngày 7-11, mưa giảm dần về cả diện và lượng trên khu vực.
Cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
