Dự báo thời tiết, 2-11: TP HCM tiếp tục có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay (2-11), dự báo thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam hoạt động từ cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 28-33 độ C.
Hiện nay, TP HCM đang trong đợt mưa lớn kéo dài, khả năng xảy ra mưa dông cao. Tuy nhiên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích thời tiết vẫn có nắng gián đoạn với độ ẩm cao gây oi bức; mưa chủ yếu xuất hiện nhiều về chiều tối và đêm.
Do đó, người dân nên chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà; đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm dông như sấm sét, gió giật mạnh.
Ngoài ra, cần uống đủ nước và hạn chế hoạt động ngoài trời vào giữa trưa khi nhiệt độ và độ ẩm cao.
Thời tiết trên biển
Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan hôm nay có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
Thông tin đợt mưa lớn ở TP HCM
Lượng mưa 24 giờ qua (từ 1 giờ ngày 1-11 đến 1 giờ ngày 2-11) như sau: Bình Thắng 64.8 mm, Lê Minh Xuân 54.4 mm, Bà Rịa 47 mm, Long Điền 40.6 mm, Hóc Môn 44.8 mm...
Dự báo, từ 7 giờ ngày 2-11 đến 7 giờ ngày 4-11, khu vực có tổng lượng mưa phổ biến 70-140 mm, có nơi trên 140 mm.
Mưa lớn có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.
Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
