Thời sự

Dự báo thời tiết, 2-11: TP HCM tiếp tục có mưa

ÁI MY

(NLĐO) - Hiện nay, theo dự báo thời tiết, TP HCM đang trong đợt mưa lớn kéo dài, thời tiết khu vực có khả năng xảy ra mưa dông cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay (2-11), dự báo thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam hoạt động từ cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 28-33 độ C.

Hiện nay, TP HCM đang trong đợt mưa lớn kéo dài, khả năng xảy ra mưa dông cao. Tuy nhiên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích thời tiết vẫn có nắng gián đoạn với độ ẩm cao gây oi bức; mưa chủ yếu xuất hiện nhiều về chiều tối và đêm.

Dự báo thời tiết, 2-10: - Ảnh 1.

Thời tiết TP HCM hôm nay có khả năng mưa dông cao

Do đó, người dân nên chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà; đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm dông như sấm sét, gió giật mạnh.

Ngoài ra, cần uống đủ nước và hạn chế hoạt động ngoài trời vào giữa trưa khi nhiệt độ và độ ẩm cao.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan hôm nay có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thông tin đợt mưa lớn ở TP HCM

Lượng mưa 24 giờ qua (từ 1 giờ ngày 1-11 đến 1 giờ ngày 2-11) như sau: Bình Thắng 64.8 mm, Lê Minh Xuân 54.4 mm, Bà Rịa 47 mm, Long Điền 40.6 mm, Hóc Môn 44.8 mm...

Dự báo, từ 7 giờ ngày 2-11 đến 7 giờ ngày 4-11, khu vực có tổng lượng mưa phổ biến 70-140 mm, có nơi trên 140 mm.

Mưa lớn có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin liên quan

Mưa lũ miền Trung: Cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh ngoài da

Mưa lũ miền Trung: Cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh ngoài da

(NLĐO) - Mưa lũ kéo dài ở miền Trung làm tăng nguy cơ mắc bệnh ngoài da do nấm, vi khuẩn và côn trùng.

TP Huế đề nghị chấn chỉnh tình trạng phóng đại mức độ ảnh hưởng mưa lũ trên mạng xã hội

(NLĐO) - Mạng xã hội đã xuất hiện một số thông tin, hình ảnh không đúng sự thật, phóng đại mức độ ảnh hưởng của mưa lũ tại Huế, gây hoang mang dư luận

Mưa lớn làm tràn cát xuống Quốc lộ 1, sạt lở tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

(NLĐO) - Hàng trăm khối cát từ triền đồi tràn xuống, phủ kín gần 100 m Quốc lộ 1 đoạn qua Lâm Đồng khiến giao thông tê liệt

Dự báo thời tiết thời tiết nam bộ thời tiết TP HCM
