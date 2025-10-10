Thời tiết TP HCM hôm nay, 10-10: Có nắng nóng, khả năng chiều tối có mưa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay, 10-10, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ từ có mây đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây đến Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C.

Thời tiết TP HCM hôm nay vào ban ngày chủ yếu có nắng oi nóng

Theo phân tích của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, dự kiến khu vực sẽ tiếp tục có nắng nóng vào ban ngày và tiềm ẩn mưa dông vào buổi chiều tối và đêm.

Người dân cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà; đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm dông như sấm sét, gió giật và khả năng ngập úng cục bộ ở các tuyến đường thấp trũng do mưa lớn trong thời gian ngắn; hạn chế hoạt động ngoài trời vào giữa trưa để tránh nắng nóng gay gắt; tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện khi có dông sét để đảm bảo an toàn.

Thời tiết trên biển

Ngày và đêm nay, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.