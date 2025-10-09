Thời tiết TP HCM hôm nay, 9-10: Duy trì hình thái đặc trưng mùa mưa

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay, 9-10, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); gió Tây đến Tây Nam hoạt động cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C.
Theo phân tích của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, khu vực dự kiến sẽ có nắng vào buổi sáng, nhưng trời vẫn khá nóng và oi bức do độ ẩm cao. Chiều và tối khả năng cao sẽ tiếp tục có mưa dông nhiều nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.
Do đó, người dân cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà. Ngoài ra, đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập úng tại các vùng trũng thấp; tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện khi có dông sét để đảm bảo an toàn.
Thời tiết trên biển
Hiện nay, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông.
Từ ngày và đêm hôm nay, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.
