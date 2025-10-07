Thời tiết TP HCM hôm nay, 7-10: Có nắng, chiều và tối mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ hôm nay, 7-10, có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa về chiều và tối

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phân tích thời tiết khu vực sẽ có nắng khá oi bức vào buổi sáng và trưa; khả năng mưa dông chủ yếu tập trung vào chiều và tối, với xác suất mưa dao động từ 60-80%.

Theo đó, các cơn mưa có thể xuất hiện đột ngột, có lúc đạt cường độ vừa đến to trong thời gian ngắn.

Người dân cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà; đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm dông như sấm sét, gió giật và khả năng ngập úng cục bộ ở các tuyến đường thấp trũng; tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện khi có dông sét để đảm bảo an toàn.