Thời tiết TP HCM hôm nay, 8-10: Oi nóng, mưa dông cuối ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ hôm nay, 8-10, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to.



Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa vào cuối ngày

Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cho biết toàn khu vực sẽ có nắng gián đoạn vào buổi sáng ở nhiều nơi, trời oi nóng. Chiều và tối nay, khu vực dự kiến sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi có thể có mưa vừa đến mưa to kèm theo sấm sét, gió giật mạnh và nguy cơ lốc xoáy nhỏ.

Do đó, người dân cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà. Ngoài ra, đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập úng tại các vùng trũng thấp; tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện khi có dông sét để đảm bảo an toàn.

Thời tiết trên biển

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.